Heurtel: “He rechazado al Maccabi y a otros clubes de ACB por jugar en Coruña”

A Coruña, 14 ene (EFE).- El francés Thomas Heurtel aseguró este martes, durante su presentación como nuevo jugador del Leyma Básquet Coruña, que rechazó ofertas “de varios equipos de la ACB y del Maccabi” para recalar en el equipo naranja.

“He rechazado equipos de Euroliga, como por ejemplo el Maccabi porque la situación no es muy agradable para ir allí. Obviamente, también ha habido otros equipos de ACB y de Europa que me han hecho una oferta, pero he preferido venir aquí”, manifestó en rueda de prensa.

Heurtel confesó que la presencia del estadounidense Trey Thompkins en el vestuario del Básquet Coruña, con el que había coincidido en el Real Madrid y en el Zenit de San Petersburgo, también influyó en su llegada al equipo dirigido por Diego Epifanio porque le habló "muy bien" de la gente que trabaja en el club y del equipo.

“Sé que la situación del equipo ahora no es la mejor, pero el proyecto es muy bueno. Quería volver a España y creo que es un buen proyecto para mí y para mi familia”, señaló el jugador, que incluyó una cláusula de salida en su contrato para poder fichar por un equipo que compita en la Euroliga.

Confesó que no se encuentra a su “mejor nivel” porque lleva un mes y medio sin competir tras desvincularse del Shenzhen Leopards de China, pero dejó claro que dará “lo mejor” de sí para ayudar al equipo coruñés a lograr su objetivo de la permanencia.

“Hay muchos equipos en la zona baja que están empatados, a una o incluso dos victorias. Entonces, creo que se puede remontar fácilmente la situación porque queda mucha Liga y el equipo ha tenido mala suerte con la lesión de jugadores importantes”, manifestó.

La llegada de Thomas Heurtel al Básquet Coruña es posible tras la renuncia del Barça a ficharlo cuando ya estaba en Barcelona con su familia para incorporarse al cuadro dirigido por Joan Peñarroya. Horas antes a su presentación, el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, habló de esa situación.

“Un jugador que negociaba con el Madrid cuando estaba en el Barça y se fue como se fue...? No le quiero dar bola al tema.¿De verdad Heurtel es el gran problema del Barça? ¿Heurtel?”, manifestó el presidente azulgrana.

Cuestionado por estas declaraciones, el francés dijo que “no fue así, no fue así”, aunque no quiso profundizar en el tema porque “no creo que la pregunta venga a cuento ahora”.

Por su parte, el director deportivo del club, Charly Uzal, pidió tranquilidad con la situación clasificatoria del equipo, y avaló la llegada del jugador francés, con el que ya negociaron en el verano pero “entonces no fue posible ficharlo porque tenía muchas ofertas”.

“Hay que tener calma, paciencia. Somos un proyecto nuevo y ya sabíamos que íbamos a pasarlo mal, que íbamos a sufrir. Ahora creo que lo más importante es que Thomas se acople al equipo y recuperemos a esos jugadores afectados por el virus”, indicó. EFE

dmg