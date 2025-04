Los apuros del Cádiz frente a la confianza del Levante

Cádiz/Valencia, 11 ene (EFE).- Cádiz y Levante dirimen un duelo de objetivos dispares, en el que los gaditanos, en la vuelta a la Liga tras el parón de Navidad, necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso y los valencianos tratarán de asentarse arriba, después de su triunfo el martes en su partido aplazado en Tenerife (0-3).

Decimoctavo con 23 puntos, separado únicamente por un puesto y por dos puntos del descenso, el Cádiz no puede volver a tropezar y, aunque no conoce la derrota con el técnico vasco Gaizka Garitano en el banquillo, los últimos cinco puntos sumados de nueve posibles no le ha supuesto una gran bocanada de oxígeno.

Con Garitano, el equipo cadista ganó hace tres jornadas al Albacete (1-0) y empató de manera consecutiva con el Burgos (1-1) y el Almería (1-1).

Los locales mañana presentan cuatro bajas, la más notable la de su máximo goleador, el malagueño Javier Ontiveros, que suma 8 tantos, tras su expulsión en el último partido.

Aunque Garitano llegó a comentar que no estaba entre sus prioridades poner juntos a Ontiveros y al uruguayo Brian Ocampo por una disminución en la capacidad defensiva del centro del campo, ahora se antoja previsible que el sudamericano sea titular, con la duda de si el vasco jugará con uno o dos puntas.

Si opta por dos delanteros, y ante la ausencia por lesión de Roger Martí, podría alinear al sevillano Carlos Fernández y al gaditano Chris Ramos. En caso contrario, este último, segundo anotador del equipo con seis dianas, partiría con más opciones por sus características de rapidez en la salida en carrera.

Quien no será el quinto centrocampista con ese sistema de juego es Óscar Melendo, también lesionado, al igual que el central recién fichado Íker Recio, que tampoco estará disponible.

El Levante saltará al campo espoleado por su contundente victoria en Tenerife (0-3), que le ha colocado en la quinta plaza y con opciones de acabar la jornada con los mismos puntos que el segundo clasificado y en puestos de ascenso directo a Primera.

El entrenador del Levante, Julián Calero, pierde por lesión a Algobia y Vicente Iborra, pese a que ya ha trabajado con el equipo de forma parcial durante esta semana, todavía no está del todo recuperado de la lesión muscular que sufrió el pasado 14 de diciembre ante el Córdoba en el Ciutat de València.

Quien está casi al cien por cien es el delantero José Luis Morales, que tuvo que retirarse del partido del pasado martes en Tenerife por una torcedura del tobillo izquierdo, y lo lógico es que esté en el once inicial ante el Cádiz.

Calero adelantó en la rueda de prensa previa que hay varios jugadores afectados por un virus. Uno de ellos es Carlos Álvarez, que fue suplente en Tenerife, pero que ya se encuentra recuperado, según el entrenador del Levante, y que podría ser titular junto a Kocho y Rey en la línea medular.

Junto a Morales, que es el máximo goleador del Levante con seis goles, estaría Iván Romero o Brugué, que se han alternado en la titularidad durante el presente campeonato aunque en Tenerife actuaron juntos por la ausencia de Carlos Álvarez.

- Alineaciones probables:

Cádiz: David Gil; Carcelén, Chust, Fali, Matos; San Emeterio, Álex Fernández, Sobrino, Ocampo, Alcaraz o Carlos Fernández; y Ramos.

Levante: Andrés; Andrés García, Unai, Dela, Pampín, Rey, Kocho, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Morales y Brugué o Iván Romero

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16.15. EFE

