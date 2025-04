Ana Herminia, duras acusaciones hacia su compañero Javi en 'Gran Hermano Dúo'

Los primeros enfrentamientos en la casa de 'Gran Hermano Dúo' no se han hecho esperar y la convivencia entre los concursantes empieza a hacerse cada día más complicada. En esta ocasión ha sido Ana Herminia la protagonista de un delicado desencuentro con Javi que casi acaba con la mujer de Ángel Cristo en la calle tras pedir la expulsión de su compañero. "Ángel llega a estar aquí y sale por la ventana" verbalizaba Ana Herminia tras el desencuentro con su compañero en el que Javi le daba tres palmadas en la pierna en lo que ellaa catalogaba como una "agresión".

A pesar de la existencia de los vídeos en los que quedaba muy claro que el encuentro había sido completamente inofensivo y no se había incurrido en ningún tipo de agesión por parte de Javi, Ana Herminia insistía: "Él no tiene por qué tocarme a mí la pierna, darme tres golpes en la pierna, que me pegó, que están las cámaras y está grabado, que la marca también está grabada". Tras verter por toda la casa las acusaciones contra su compañero, la nuera de Bárbara Rey recurría al confesionario para sentenciar: "Ahí está el vídeo, o lo sacan a él o me sacan a mí ya, punto".

Finalmente, Ana Herminia hablaba con Carlos Sobera durante la gala para analizar lo sucedido y dejar claro que el programa está especialmente sensibilizado con este tema con el que hay que tener mucho cuidado y no frivolizar. "Yo lo único que sé es que lo he hablado, él es muy inteligente, vino muy tranquilo, pero si no se vio el rojo, no me tiene por qué tocar la pierna, no le he dado ningún tipo de confianza para que venga a tocarme la pierna" sentenciaba Ana Herminia.