Genoveva Casanova reaparece en 'El Hormiguero'

Este miércoles se presentaba públicamente la nueva edición de 'El Desafío' ante los medios de comunicación y allí veíamos a todos los concursantes que han participado en el concurso. Todos excepto uno, Genoveva Casanova.

Al parecer, la noche anterior se habría encontrado indispuesta y ese era el motivo por el que Genoveva no pudo asistir a la presentación oficial de esta nueva edición. 24 horas más tarde, la actriz, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Roberto Brasero han acudido a 'El Hormiguero' para promocionar el programa.

La mexicana le ha confesado a Pablo Motos que tras su participación en el concurso ha sufrido un "cambio tremendo" aunque ha explicado que "soy muy aventurera" y por eso le gustó "la idea de ponerme retos todo el tiempo de cosas locas que nunca he hecho, pero no me esperaba que iba a ser así".

Hablando de ese cambio, Roberto explicaba que cuando conoció a Genoveva era otra mujer, ya que era una persona vestida de negro, con gorra y escapando de los paparazzis y ella, lejos de molestarse, se reía y comentaba que estaba "escondida".

Esta ha sido la única referencia que ha hecho la actriz del momento en el que se embarcó en esta aventura, justo después del huracán mediático que se originó tras ser pillada con el ahora Rey Federico de Dinamarca por las calles de Madrid.

Además, Genoveva ha confesado que "tengo debilidad por Vic (Victoria Federica)" porque "la vi crecer, es amiga de mis hijos, es como mi niñita" y por eso "hubo momentos que lo pasé muy mal".

La apnea ha sido una prueba que no ha podido hacer debido al trombo que sufrió hace tiempo y por el que estuvo en reposo meses. Un suceso que le cambió la perspectiva porque se dio cuenta que "estuve a media hora de irme y psicológicamente es muy duro".

Las secuelas las arrastró hasta en las grabaciones de 'El Desafío' porque se lesionó y tuvo que parar durante unos días. Sin embargo, como el Ave Fénix, remontó y renació con más fuerza que nunca.

Pese a todo ello, parece que Genoveva ha disfrutado como nadie, de hecho le han apodado como la 'reina de las fiestas' porque "parecía que nadie se lo estaba pasando bien y pensé 'este el momento de que salga la mexicana' y tenía botellas de tequila en el camerino y acabé dándole a todo el mundo... la fiesta se puso muy bien, acabamos bailando sobre la barra".