Wall Street abre en rojo y el Nasdaq baja un 0,3 %, después de la caída de tecnológicas

Nueva York, 8 ene (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en rojo y uno de sus principales índices, el tecnológico Nasdaq, bajaba un 0,3 %, hasta los 19.430 puntos, después de las caídas de las grandes tecnológicas al cierre de la sesión anterior, motivadas por los temores de los inversores en relación a los tipos de interés.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industrales, bajaba un 0,25 %, hasta los 42.421 enteros, mientras que el S&P 500 también caía un 0,22 %, hasta 5.895 unidades.

Los datos de empleo de diciembre publicados este miércoles indican que se crearon 122.000 puestos de trabajo, pero fueron menos de lo esperado, según la firma de procesamiento de pagos ADP.

La Reserva Federal (Fed) sigue de cerca estas cifras de empleo mientras planean sus próximos pasos en materia de política monetaria y, a este respecto, los inversores están pendientes de la publicación a las 14:00 (hora local de la costa este) de las actas de la reunión de diciembre, que darán más pistas sobre los próximos pasos del banco central.

Los movimientos de hoy también se están viendo afectados por la consideración del presidente electo, Donald Trump, de declarar una emergencia económica nacional para impulsar los nuevos aranceles a países como México, China o Canadá, según recoge CNN.

Esta declaración de emergencia económica nacional permitiría a Trump construir un nuevo programa arancelario utilizando la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA), que autoriza unilateralmente a un presidente a gestionar las importaciones durante una emergencia nacional.

Respecto al índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISN, en inglés) reveló un crecimiento más rápido de lo esperado del sector servicios en EE.UU., lo que puede haber afectado negativamente a los inversores.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 4,708 % en la hora de la apertura, una rentabilidad que no registraba desde abril de 2024 cuando superó el 4,739 %, y el bono a 2 años subía al a 4,281 %, impulsados por los datos de empleo, los del ISN y la próxima publicación de las actas de la Fed.

Entre las 30 mayores cotizadas del Dow Jones destacaban las ganancias de Waltmart (0,99 %), Salesforce (0,63 %) y Nvidia (0,6 %), mientras que las pérdidas las encabezaban Johnson and Johnson (-3,07 %) y Merck and Co (-2,26 %) y Boeing (-0,99 %).

Por sectores, el financiero (0,75 %) era el único que registraba ganancias, mientras que las mayores pérdidas correspondían el sanitario (-0,68 %) y el de comunicaciones (-0,68 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas ganaba un 0,26 %, hasta 74,44 dólares el barril; el oro también crecía hasta los 2,678 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1,0294 dólares.

Mañana jueves la bolsa estará cerrada por el día nacional de duelo decretado en honor del fallecido expresidente Jimmy Carter. EFE