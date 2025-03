Natalia de Molina estrena 'Desmontando un elefante': "El acoso pasa en todas partes, pero ahora el silencio se rompe"

La actriz Natalia de Molina ha asegurado que el abuso sexual y de poder es un problema "transversal" en la sociedad y que no sólo ocurre en el cine, al tiempo que ha celebrado que "ahora el silencio poco a poco se va rompiendo" y se conozcan algunos casos y comportamientos que se han realizado "siempre".

"Esto no solo pasa en el cine. Está en todas partes. Por lo menos ahora el silencio poco a poco se va rompiendo. Por desgracia, el sistema es el que es y funciona como ha funcionado siempre. Hay que cambiar muchos códigos que llevamos aprendidos desde hace siglos, y eso tiene un proceso", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este viernes de 'Desmontando un elefante'.

La actriz reconoce que para 'desmontar' el acoso en la industria habrá "momentos muy complicados", pero apela a la "evolución" para conseguir un sector y una sociedad "mejor". "Todo tiene un proceso y habrá momentos más complicados para poder llegar a que realmente se consiga un mundo mejor. Por muy 'hippie' que parezca la frase", ha indicado antes de concluir que "el cine y la cultura son un espejo de la sociedad".

En 'Desmontando un elefante', Natalia de Molina comparte protagonismo con Emma Suárez, que aboga por "tener la documentación, información e investigación" de los casos para hablar sobre el acoso. "Yo creo que es un tema muy serio, muy importante, que no se puede frivolizar. Ante situaciones que desconozco o personas que forman parte de mi oficio, y que de repente aparecen acusadas sin tener la información, no me siento preparada para hablar", ha señalado.

"Muchas de estas personas son gente con la que he trabajado o no he trabajado, pero son personas que forman parte de mi profesión, a los que admiro, respeto, y no tengo los datos o la información exhaustiva como para responder", ha añadido.

Respecto al trabajo en la película, ambas actrices se han desecho en elogios. Para Natalia de Molina, Suárez es una "referente" y ha confesado su "profunda" admiración. "Para mi, trabajar con ella ha sido un sueño. Me encanta su carrera, cómo se arriesga, lo versátil que es. Ha sido un viaje espectacular poder aprender de ti", ha enfatizado.

Por su parte, Emma Suárez ha destacado el vínculo "potente y muy hondo" que ha creado con Molina, a raíz de la relación "fundamental" que mantienen ambas en la película, en la que interpretan a una madre adicta al alcohol y a su hija, una relación basada en la "incomunicación".

"Cuando me dijeron que iba a trabajar con Natalia estaba encantada. Es una actriz que me gusta muchísimo, que trabaja con mucho compromiso sus personajes, que es muy disciplinada y trabaja con muchísima profundidad", ha recordado.

EL ESTIGMA DE LA PERSONA ADICTA AL ALCOHOL

Uno de los puentes fuertes de la película, según Emma Suárez, es que rompe el estigma de la persona adicta al alcohol, ya que su personaje es una arquitecta bien posicionada. "Estamos acostumbrados a que al alcohólico le tenemos estigmatizado al típico borrachín. Le colocamos en una clase baja, tirado en un suelo. Y no siempre es así", ha afirmado.

La actriz ha detallado que el alcohol es un "elefante" del que no se habla porque "es una sustancia legalizada" y ha recordado que "es causante de muchísimas adicciones y no responde a ningún canon. Algo que comprobó al acudir a terapias y centros de rehabilitación para preparar su personaje.

"Salíamos conmovidos de las terapias por escuchar a las personas que viven con ese problema. Nos hemos encontrado a personas que necesitan ser escuchadas y estaban muy agradecidas por hacer esta película", ha revelado.

UN PROYECTO "SALVADOR"

Por otro lado, Natalia de Molina ha agradecido al director de la película, Aitor Echeverría, la oportunidad de la cinta porque ha sido un proyecto "salvador" porque salía de un rodaje en el que se sintió "vulnerable", un tema sobre el que afirma que "no se habla mucho".

"La profesión es jodida. No solo cuando no se trabaja, también cuando se trabaja, pero de esto no se habla mucho. Yo tenía mucho miedo y esta gente me ha salvado. Me han ayudado mucho y me han cuidado", ha indicado.

Al respecto, Emma Suárez ha agregado que 'Desmontando un elefante' ha sido una experiencia "vital" y ha señalado que es de las producciones que "determinan las filmografías". "Nos ha permitido entrar en lugares en los que aprendes", ha remarcado.

Por último, el director Aitor Echeverría ha asegurado que uno de sus principales objetivos era "romper clichés", algo que ha considerado que ha logrado al situar la adicción al alcohol en una mujer de buena posición. "La película apuesta por mostrar el problema de adicción de una manera, no sé si decir original, pero sí muy rigurosa", ha destacado.

"Yo quería hacer esta película desde hace 15 años y me alegro de que haya pasado todo este tiempo porque creo que ahora es una cinta más madura y más universal", ha sentenciado.