España inicia dividida la conmemoración de 50 años de muerte del dictador Francisco Franco

Madrid, 8 ene (EFE).- España inició este miércoles los actos organizados por el Gobierno en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, con un acto al que asistió el Ejecutivo y representantes de la sociedad civil, pero sin el rey Felipe VI y con críticas de los principales partidos conservadores en la oposición.

En el primero de los actos de esta conmemoración, celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a los españoles defender con valentía la democracia y la libertad ante el riesgo de que pueda perderse por el retroceso de derechos y libertades que se extiende por el mundo.

En su discurso, Sánchez lamentó que los regímenes autocráticos estén avanzando, que el fascismo sea ya la tercera fuerza política en Europa y que la "internacional ultraderechista" liderada "por el hombre más rico del planeta", en alusión a Elon Musk, ataque a las instituciones, azuze el odio y llame a apoyar en Alemania a los herederos del nazismo.

Consideró que todo ello es un desafío que debe interpelar a todos los que creen en la democracia, porque –advirtió– la historia ha enseñado que la libertad nunca se conquista de forma permanente y se puede perder.

"Puede volver a ocurrir y no hace falta ser de una determinada ideología para mirar con enorme tristeza y con enorme terror los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita", enfatizó.

Al acto no asistió ningún representante de la derecha y ultraderecha españolas, que durante la semana criticaron al Gobierno de usar el aniversario de la muerte de Franco con fines políticos.

El martes, el portavoz del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), Borja Sémper, criticó a Sánchez por "hacer oposición a un dictador muerto", al conmemorar el cincuenta aniversario del fallecimiento de Franco, en vez de "rechazar a los dictadores vivos", en referencia al venezolano Nicolás Maduro.

Desde el PP se considera que las celebraciones no son adecuadas porque "en el año 1975 no había democracia en España. Es mentira, es un bulo. No hubo democracia en España en 1975", y acusó al presidente español de "buscar efemérides raras para protagonizarlas él" para "intentar desviar la atención".

La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 significó el comienzo del proceso hacia la democracia en España.

Para la ultraderechista Vox, el Gobierno español está utilizando el "comodín de Franco" como cortina de humo para intentar tapar la "corrupción que llega desde el primero al último ministro" y dejar de lado las verdaderas preocupaciones y lo que realmente afecta a los españoles.

En el acto de inicio de la conmemoración tampoco estuvo presente el rey Felipe VI por problemas de agenda, ya que tenía un acto de recepción de cartas credenciales de seis nuevos embajadores en España, entre ellos el panameño Héctor Ernesto Infante de Sedas. Sin embargo, se espera que participe en otros actos más adelante.

En paralelo, cerca de un centenar de políticos, periodistas, intelectuales y artistas españoles publicaron esta semana un manifiesto, titulado 'Contra Franco. La Constitución es la única celebración posible', en el que criticaron a Sánchez por un "planteamiento guerracivilista" con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco.

"Ni la libertad empezó en España hace cincuenta años ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es su propósito", señalaron los firmantes, entre ellos destacados exsocialistas y políticos e intelectuales de sectores conservadores.

Bajo el lema "España en libertad-50 años", el Gobierno ha programado un centenar de actividades dentro y fuera del país, entre ellos un 'escape room' itinerante, música, teatro, danza, exposiciones y la publicación de informes especializados y cómics.

"En 1975, España inició un largo y difícil camino para recuperar la democracia y la libertad. En 2025, cincuenta años después, queremos recordar el inicio de ese proceso colectivo y celebrar el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido", dijo la historiadora Carmina Gustrán, comisionada de los actos. EFE

(Foto) (Vídeo)