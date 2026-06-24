Ucrania confirma la liberación de cuatro marineros detenidos por la Guardia Revolucionaria de Irán

Las autoridades de Ucrania han confirmado este miércoles la liberación de cuatro tripulantes ucranianos detenidos en abril por la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz.

"Nos complace anunciar que los esfuerzos han dado un resultado positivo. Cuatro de nuestros ciudadanos ya han abandonado el territorio iraní y se encuentran a salvo con sus familias", ha informado el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhi Tiji, en rueda de prensa, tras confirmar que se encuentran en buen estado.

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Los marineros estaban a bordo del buque portacontenedores 'Epaminondas', una de las embarcaciones detenidas hace meses por Irán en Ormuz en el contexto de la inestabilidad en la región tras la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

Kiev a través del los servicios consulares del Ministerio de Exteriores y la Embajada de Ucrania en Grecia "identificaron rápidamente a los marineros ucranianos y mantuvieron un contacto constante con sus familias, la compañía naviera griega y otras partes implicadas para proteger a los ucranianos y garantizar su regreso a casa", ha indicado el portavoz, según declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

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De esta forma, Tiji ha subrayado que Ucrania viene trabajando de "forma activa y constante" con todas las instituciones involucradas para su puesta en libertad.