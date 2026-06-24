Rodríguez dice que "una partida muy determinada" de los PGE debe destinarse a ampliar la vivienda pública

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que una parte "muy determinada" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán destinarse a ampliar el parque público de vivienda para "garantizar este derecho" a la ciudadanía.

Rodríguez ha hecho esta indicación este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados en respuesta al Diputado del Grupo EH Bildu Oskar Matute, quien ha pedido al Gobierno que pase "a la ofensiva", especialmente en materia de vivienda, que "suscita la preocupación mayoritaria del conjunto de la ciudadanía" del Estado español.

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Matute ha señalado que hablar de vivienda "es abordar al menos dos dimensiones", ya que existe "déficit estructural de viviendas" y "precios desorbitados".

En este sentido, ha aludido a la distribución de competencias en esta materia entre las administraciones locales, autonómicas y estatales y ha abogado por buscar puntos de encuentro porque "hay que hacer muchas cosas en muchos frentes y durante mucho tiempo".

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Además, ha aportado algunas propuestas que podrían ayudar a solucionar el problema, como la prohibición de los pisos turísticos ilegales, de temporada, 'coliving', así como prorrogar los alquileres o una fiscalidad "justa y progresiva". "En definitiva, cuidar a quien precisa que le ayuden para encontrar una vivienda, ayudar a quien ayuda a que existan viviendas", ha recalcado.

La ministra ha señalado que ratifica la propuesta de Matute y se ha mostrado "plenamente de acuerdo" con la posición del grupo parlamentario al que representa.

En esta línea, ha explicado que durante esta legislatura se ha avanzado en la regulación con la declaración de las zonas tensionadas y la lucha contra la especulación y el fraude, "como pueden ser la presencia de los alojamientos turístico de temporada", donde el Gobierno ha arrancado ya "con una normativa que ha permitido haber bajado un 10% la presencia de estas licencias".

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También ha admitido que "queda mucho por hacer" y ha puesto en valor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que va a blindar la protección de la vivienda pública y va a aumentar el parque público de vivienda.

Por ello, ha recalcado que los PGE deberán contemplar una partida para invertir en vivienda y ha subrayado que el esfuerzo inversor del Gobierno en los últimos años "ha permitido incrementar el número de licitaciones públicas de obras terminadas y de obras finalizadas como no se había visto en otro tiempo".

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