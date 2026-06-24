Bogotá, 24 jun (EFE).- El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.
El líder izquierdista Iván Cepeda acepta la derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia
Por Newsroom InfobaeAgregar Infobae en
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