El precandidato Jordi Farré acusa de corrupción a la junta directiva del FC Barcelona

Barcelona, 8 ene (EFE).- El socio del FC Barcelona Jordi Farré, precandidato a las elecciones del club azulgrana en 2015 y 2021 y promotor en 2020 de la moción de censura contra el presidente Josep Maria Bartomeu, ha acusado este miércoles de corrupción a la actual junta directiva de Joan Laporta.

En una rueda de prensa junto al socio Marc Cornet, con quien el pasado martes pretendía presentar una moción de censura contra el presidente Joan Laporta pero que a última hora la frenaron a la espera de que los grupos de la oposición lo hagan de "manera inminente", Farré aseguró que la gestión de la directiva actual es "nefasta".

"La junta vive en una realidad paralela. Las locuras no se paran, desde la situación económica, que está mucho peor que en el 2021. Después de activar palancas, han habido además casos de corrupción, y digo corrupción, como fue la comisión de Darren Dein por el contrato de Nike y Spotify y el aval de ILS a la junta", ha opinado el empresario catalán.

Por ello, Farré, que ha precisado que no se volverá a presentar nunca más a una elecciones del FC Barcelona, y Cornet se han mostrado convencidos de que próximamente se presentará una moción de censura, ya sean los grupos de opinión que el pasado domingo pidieron la dimisión de Joan Laporta en un comunicado o ellos mismos.

"Yo tengo la máxima confianza con los grupos de opinión, me dicen que lo tienen muy avanzado, y yo notaré si se tiran atrás o no. Yo entiendo que necesitan su tiempo para trabajarlo, una estrategia de la que no he participado. El tema es si esto decae. Mientras no decaiga, no les exigiremos presentarla la semana que viene. Les exigiremos que sigan trabajando para tirarla adelante", ha señalado Cornet.

Farré, sin embargo, se ha mostrado más escéptico sobre el papel de los grupos de la oposición en la presentación de la moción de censura y ha acusado de actuar con un "tacticismo brutal" a Víctor Font, candidato de los últimos comicios a la presidencia del club y uno de los firmantes del comunicado que pidió la dimisión de Laporta.

"Si no presenta la moción de censura, la presentaremos nosotros. La moción es inminente. Invito a que la presente el señor Víctor Font", ha zanjado Farré.