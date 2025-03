Los Raiders, de NFL, despiden al entrenador Antonio Pierce después de campaña perdedora

Redacción Deportes, 7 ene (EFE).- Las Vegas Raiders anunciaron este martes la destitución del entrenador en jefe Antonio Pierce tras finalizar la temporada regular 2024 de la NFL con cuatro triunfos y trece derrotas, campaña que dejó al equipo fuera de los 'playoffs'.

"Raiders ha relevado a Antonio Pierce de sus funciones como entrenador principal. Apreciamos el liderazgo de Antonio, primero, como entrenador principal interino en 2023 y como entrenador en jefe en esta temporada", escribieron los Raiders en un comunicado.

Pierce, de 46 años, tuvo su primera oportunidad como entrenador en jefe a la mitad de la campaña pasada en Las Vegas, en la que dirigió como interino nueve partidos, tras el despido de Josh McDaniels. Tuvo un desempeño de 5-4 que no alcanzó para enderezar una temporada en la que Raiders quedó fuera de 'playoffs' con un balance de 8-9.

La buena impresión que dejó Pierce en Mark Davis, propietario del equipo, le permitió tener en la temporada 2024, que concluyó el pasado fin de semana, su primera experiencia como entrenador principal, misma que acabó este martes.

"Antonio creció como fanático de los Raiders y sus raíces plateadas y negras son profundas. Estamos agradecidos por su capacidad para reavivar lo que significa ser un Raider en toda la organización. Deseamos nada más que lo mejor para Antonio y su familia en el futuro", concluyó el comunicado del equipo.

Pierce es el séptimo entrenador en jefe de los Raiders en los recientes 10 años.

En la búsqueda del nuevo 'coach' estará involucrado Tom Telesco, quien conservará su puesto de gerente general en el equipo.

Antonio Pierce es el sexto entrenador que perdió su trabajo en la temporada 2024.

Los otros cinco fueron Robert Saleh, de New York Jets; Dennis Allen, de New Orleans Saints; Matt Eberflus, Chicago Bears; y de manera más reciente Jerod Mayo, New England Patriots; y Doug Pederson, Jacksonville Jaguars. EFE