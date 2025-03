Valeri acusa a Escassi de manipular las pruebas en su demanda por extorsión: "Se ha portado fatal"

El pasado 23 de octubre Álvaro Muñoz Escassi y la transexual colombiana con la que mantuvo un encuentro sexual mientras era pareja de María José Suárez, Valeri Cuéllar, se veían las caras en los Juzgados. El jinete acudía a ratificar su denuncia contra su examante por un presunto delito de extorsión, y ella declaraba ante el juez su versión de los hechos, que pasan porque no le habría chantajeado en ningún momento pidiéndole 1700 euros a cambio de que su 'affaire' no saliese a la luz pública como finalmente sucedió.

A finales de noviembre Escassi regresaba a los Juzgados de Plaza de Castilla para presentar las pruebas que tendría en su teléfono móvil de que Valeri sí habría intentado chantajearle. Unas pruebas que diferentes medios de comunicación han apuntado que se tratarían de los mails que intercambiaron su entonces novia y la transexual sobre su encuentro sexual, que habría mostrado ante el juez sin el consentimiento de María José, que no le habría dado permiso para aportar a su demanda sus conversaciones privadas con ella.

Coincidiendo con el arranque de 2025, Valeri ha reaparecido y ha acusado al jinete de haber "manipulado" las pruebas que ha presentado en el juzgado, por lo que como nos ha contado ha pedido que no sean válidas en su juicio, que tendrá lugar a finales de enero.

Revelando que continúa en contacto con María José Suárez y se han felicitado por Navidad, la colombiana ha dejado en el aire si se tomará un café con la modelo y le pedirá que testifique a su favor en su cara a cara con Escassi en los juzgados como se ha asegurado.

Del que no quiere saber nada es del novio de Sheila Casas, contra el que ha vuelto a arremeter: "No tengo contacto ni nada con ese tío. Se ha portado fatal" ha sentenciado, dejando claro que no tiene ningún mensaje que mandarle públicamente.

El jinete no es el único que ha encontrado de nuevo el amor, ya que la propia Valeri desvelaba a través de sus redes sociales el pasado 30 de diciembre que está manteniendo una relación con una persona conocida de la que por el momento prefiere no revelar su identidad: "A ver qué pasa, darle tiempo al tiempo, no quiero hablar de eso, esperaré a ver que pasa" ha reconocido.