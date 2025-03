Chemnitz se prepara para su gran fiesta de inauguración como capital europea de la cultura

Berlín, 1 ene (EFE).- La ciudad de Chemnitz, en el este de Alemania, se prepara para su gran fiesta de inauguración el próximo 18 de enero como capital europea de la cultura 2025, título que compartirá con la eslovena Nova Gorica, cuyo programa incluye más de mil eventos y más de 200 proyectos a lo largo de todo el año.

Bajo el lema "C THE UNSEEN" ("VER LO NO VISTO"), Chemnitz busca mostrar las caras inéditas de una ciudad y una región en el este de Alemania, caracterizadas por el cambio, la resiliencia y la reinvención, y celebrar el cosmopolitismo, la diversidad y la solidaridad, destaca la organización en un comunicado.

Las raíces de la identidad europea de Chemnitz orientada al futuro se encuentran en su rico pasado y con los más de mil eventos programados para este año, los habitantes de esta ciudad y de la región en la que se ubica sitúan sus historias regionales en un contexto europeo.

Para Stefan Schmidtke, director del programa de Chemnitz 2025, como capital europea de la cultura, la ciudad será este año foco de atención internacional, lo que supone "una oportunidad excepcional para mostrar lo que se puede conseguir invirtiendo en cultura, en el compromiso de las personas y en el intercambio europeo".

"Aquí podemos mostrar que el encuentro y la unión fomentan la comprensión y la tolerancia. Se crean espacios en los que se pueden ver diferentes perspectivas e intercambiar opiniones. Invitamos cordialmente a todos a celebrar con la inauguración del año cultural el cosmopolitismo, la diversidad y la solidaridad y oponerse así activamente a quienes cuestionan los valores democráticos", añadió.

Chemnitz, como "una ciudad de Europa Oriental en un país de Europa Occidental", tendrá la oportunidad de poner el foco sobre personas, lugares y actividades que hasta este momento no figuraban en el centro de la atención turística.

Se trata de una ciudad marcada por una gran tradición y muchas convulsiones, la última de ellas, el final de la República Democrática Alemana (RDA) y con él, la recuperación de su nombre original, Chemnitz, tras llevar durante décadas el de Karl-Marx-Stadt (Ciudad de Carlos Marx), recuerda.

"Una marcada mentalidad de dinamismo y la capacidad de reinventarse constantemente están muy arraigadas en esta región. Los cambios sociales fueron siempre un catalizador de la innovación", agrega la organización. EFE