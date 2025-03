Vicky Martín Berrocal, inspiración en clave 'glam' para Nochevieja con un look navideño que es pura sofisticación

A pesar de que ella misma se ha sincerado con sus seguidores reconociendo que no es demasiado 'fan' de la Navidad, Vicky Martín Berrocal no ha dudado en celebrar Nochebuena por todo lo alto rodeada por las mujeres de su vida: su hija Alba Díaz, su madre Victoria Martín y su hermana Rocío Martín Berrocal de una manera muy especial. En su casa, con una gran cena y con un look que es pura inspiración si eres de las que todavía no tiene claro que se pondrá esta Nochevieja.

Siempre impecable, la diseñadora ha demostrado por qué está considerada una de las celebrities mejor vestidas de nuestro país con un estilismo sofisticado en clave 'glam', ideal para todas tipo de cuerpos a la par que favorecedor al máximo.

Un traje negro con pantalón recto y blazer estilo esmoquin con solapas abiertas satinadas, que ha combinado a la perfección con un body lencero en color carne con tirante fino y escote generoso -que potencia sus curvas y sus puntos fuertes a la vez que estiliza-, y complementos en negro: stilettos de tacón alto de la firma italiana Aquazzura, y bolso de piel con asa corta de la marca de la influencer Álex Rivière.

La guinda a su lookazo navideño, su melena recogida en un moño tirante con raya al medio -su peinado favorito y con el que se siente más ella-, y maquillaje marcado en tonos tierra. Y, en cuanto a joyas, Vicky ha escogido unos maxi aros dorados que combinaban a la perfección con el resto del outfit.