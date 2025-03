México incauta tres millones de productos ilícitos en nuevo golpe al contrabando de Asia

(Corrige titular y lead. Bien: México incauta)

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- El Gobierno de México incautó este jueves tres millones de productos de procedencia ilícita en Ensenada, en el norteño estado de Baja California, con un valor de 320 millones de pesos (casi 16 millones de dólares), el mayor decomiso en lo que va de la actual Administración, informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

“Es de los operativos más importantes que se ha hecho en México, son más de tres millones de piezas, recordarles que cuando iniciamos fueron alrededor de 300.000 artículos, estamos ya en tres millones”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Entre los productos decomisados se encuentran perfumes, juguetes, electrodomésticos, textiles, entre otros, provenientes de seis países asiáticos: Taiwán, Indonesia, China, Bangladés, Malasia y Vietnam.

Ebrard detalló que durante las llamadas ‘Operaciones Limpieza’, que se han realizado en Ciudad de México, Ensenada y Hermosillo (Sonora), y que tienen como objetivo decomisar productos de procedencia ilícita, se han asegurado productos con un valor en conjunto de 500 millones de pesos (unos 24,7 millones de dólares).

En el operativo participaron 371 elementos y 190 unidades entre personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Policía Estatal.

Ebrard aseveró que los artículos asegurados violan “todas las normas” de propiedad intelectual, no cuentan con el Aviso de Funcionamiento correspondiente, mientras que los alimentos no tenían etiquetado en español y su fecha de caducidad no era visible.

Asimismo, advirtió de que se encontraron productos caducados o que promovían beneficios engañosos y que no contaban con los registros sanitarios pertinentes.

“No se pueden vender esas cosas en México”, remarcó el funcionario.

Ebrard, explicó que debido a estas anomalías se han retirado siete patentes de agencias aduanales y 40 más están sujetas a investigación, al permitir el ingreso de la mercancía ilegal.

“La agencia aduanal es corresponsable por eso se le paga, está estableciendo en qué consiste el pedimento y si te están mintiendo en el pedimento o en el valor, entonces la agencia aduanal es corresponsable”, señaló.

Ebrard explicó que la entrada de estos productos afecta la industria nacional y los empleos.

“Por ejemplo, la industria textil, nada más la textil, ha perdido en un poquito más de un año 79.000 (empleos) y esas familias no van a encontrar fácilmente donde trabajar entonces protegemos el empleo”, enfatizó. EFE

