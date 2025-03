Suspendido por dopaje el tenista australiano Max Purcell

Madrid, 23 dic (EFE).- El tenista australiano Max Purcell, número 12 del ránking en dobles, ha sido suspendido al acogerse voluntariamente al Programa de Antidopaje de Tenis (TADP).

La Asociación Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA) afirma que la sanción está relacionada con el uso de un "método prohibido". El deportista solicitó entrar en la lista de suspensión provisional el pasado 10 de diciembre y la sanción entró en vigor dos días después.

Según explica el deportista australiano en un comunicado en su cuenta de Instagram, la sanción viene de una inyección intravenosa de vitaminas que sobrepasó el límite de 100ml. Alega que avisó al equipo médico de su condición de deportista de élite para evitar sobrepasar esos límites.

Asimismo, declaró que estas noticias habían sido "devastadoras" para él porque se considera un atleta responsable respecto a las normativas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"He solicitado esta información a la ITIA y he sido tan transparente como he podido para dejar esta situación atrás. Espero estar pronto de vuelta en las pistas", declaró el tenista.

Durante la suspensión provisional, aún sin plazo, el tenista no podrá jugar, entrenar ni acudir a recintos donde se celebren competiciones de tenis auspiciadas por los miembros de la ITIA, entre los que se encuentra la ATP, ITF, WTA entre otros. EFE