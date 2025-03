Serie previa por el 20 aniversario del Tsunami

Madrid, 22 dic (EFE).- Con motivo del vigésimo aniversario del Tsunami que afectó principalmente a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, la Agencia EFE enviará mañana día 23 una serie previa con la guía TSUNAMI ANIVERSARIO sobre aquella catástrofe natural acontecida el 26 de diciembre de 2004 y que causó más de 227.000 muertos.

Lunes 23 de diciembre

TSUNAMI ANIVERSARIO VÍCTIMAS

Yakarta/ Colombo/ Bangkok - Desde Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, varias víctimas del catastrófico tsunami de 2004 en países bañados por el Índico rememoran 20 años después el impacto que causó en sus vidas el desastre.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TSUNAMI ANIVERSARIO ALERTAS

Bangkok - El mundo nunca ha estado mejor preparado ante la amenaza de los tsunamis cuando se cumplen 20 años del maremoto que arrasó zonas de Indonesia y de una decena de países del Índico el 26 de diciembre de 2004, según expertos de la Unesco.

(Texto)

TSUNAMI ANIVERSARIO CIFRAS

Bangkok - Más de 227.000 muertos, 14 países afectados y olas que alcanzaron los 30 metros de altura son algunas de las sobrecogedoras cifras que dejó atrás el terremoto de magnitud 9,1, el tercer sismo más potente jamás registrado, que desató el tsunami del Índico hace dos décadas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

TSUNAMI ANIVERSARIO CINE

Redacción Internacional - 'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, es sin duda la película más conocida sobre el devastador tsunami que se produjo en 2004 en el océano Índico, pero hay muchos otros títulos que tratan este u otros hechos similares, desde el clásico 'Las aventuras del Poseidón', al poético corto documental 'The Tsunami and the Cherry Blossom'.

(Texto)

