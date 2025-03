Marcelino: "El partido muy extraño desde el principio"

Leganés (Madrid), 22 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, consideró que el duelo de la Primera división del fútbol español en el que su equipo se impuso por 2-5 en Butarque al Leganés -y en el que el rival acabó con dos jugadores menos, por rojas directas- fue "extraño desde el principio".

"El partido fue extraño desde el principio, muy extraño. Fue espeso, sin nada en las áreas, y aún así íbamos 2-2. Otra vez más, en los dos primeros acercamientos del rival, transforman gol. No pusimos por debajo dos veces y, sin generar tampoco peligro, metimos dos. Estuvimos bien en el segundo tiempo; tuvimos dos ocasiones para el 2-3 al inicio. Estábamos dominando el partido, parecía el gol cerca y se produjo la primera expulsión", dijo.

"No sabría decirte qué pasó. Con el jaleo de tantos futbolistas se me hace imposible ver qué sucedió. Se produjo una expulsión; la segunda es clarísima, tan evidente como evitable: primero un agarrón y luego una patada sin opción. No sé por qué, son reacciones que a veces se cometen. Luego todo se hizo todavía más extraño y con el marcador a favor y con uno más y luego con dos, lo lógico era que ganásemos. Al final, el resultado ha sido muy abultado. Los futbolistas son seres humanos; como nosotros a veces aciertan y otras se equivocan", añadió.

El entrenador asturiano destacó el partido de Yeremi Pino -"el mejor jugador del partido porque ya en el primer tiempo era el más vertical, el más incisivo, el más constante, el más determinante, el más agresivo y con gran trabajo defensivo"-, al tiempo que consideró que "irá cogiendo su mejor forma a medida que avance la competición", después de pasar un mal momento por las lesiones.

En cuanto a Thierno Barry, autor de tres goles, declaró: "Es un chico muy joven. Es su primera experiencia en la liga y siempre dijimos que había que ser pacientes. Está jugando muchísimos minutos, lleva goles y hoy ha tenido acierto. En el área es un jugador importante por su envergadura y su capacidad de remate. Es condicionante para los rivales y está en periodo de formación evidente. Estamos muy satisfechos". EFE