Gareth Southgate ya "sabía" que se "iba a marchar" de la selección inglesa antes de la EURO 2024

El entrenador y exfutbolista inglés Gareth Southgate ha revelado este domingo que ya "sabía" que se "iba a marchar" del cargo de seleccionador masculino de Inglaterra antes de la última Eurocopa, donde perdió la final ante España y encadenó así dos subcampeonatos continentales.

Inmediatamente después de esa derrota por 2-1 ante España en la final celebrada el pasado 14 de julio en Berlín, Southgate dijo que "hablaría con las personas adecuadas" sobre su futuro. No en vano, dimitió solo dos días más tarde; Lee Carsley ejerce desde entonces como interino.

En el programa 'Desert Island Discs' de la BBC Radio 4, Southgate eligió 'Someone Like You' como uno de los ocho temas que se llevaría a una isla desierta; y explicó por qué repetía la canción durante la EURO 2024 de Alemania: "Sabía que me iba a marchar".

Esa exitosa canción de Adele, lanzada en el álbum '21' de 2011, está escrita desde la perspectiva de una mujer que se dirige a su expareja. "Había tantas palabras en ella que, aunque la escuche hoy, tiene que ver con mi relación con Inglaterra", admitió el extécnico de los 'Pross'.

"Tienen que seguir adelante, les deseas lo mejor y hay remordimientos, pero en realidad se crearon recuerdos", comentó un Southgate que en su estancia de ocho años (entre 2016 y 2024) llevó a Inglaterra a dos finales de la Eurocopa y a una semifinal del Mundial.

Además, durante su entrevista con la BBC Radio 4 volvió a insinuar que su próximo trabajo podría estar lejos del fútbol. En noviembre avisó de que no limitaba sus opciones futuras a entrenar en dicho deporte y que estaba "contemplando un cambio de dirección".

"Cuando eres seleccionador y has tenido uno de los trabajos más importantes, ¿cómo lo sigues?", respondió el exseleccionador inglés a la presentadora Lauren Laverne. Junto a esas ocho canciones, Southgate eligió un libro y un artículo de lujo para llevarse a la isla desierta.

Eligió una cafetera como artículo de lujo, afirmando que se había convertido en "un 'snob' del café" recientemente, y el libro preferido fue 'La paradoja del chimpancé', del psiquiatra y profesor Steve Peters.