Decenas de miles de personas se manifiestan en Belgrado contra el Gobierno

Bogdan Dasic

Belgrado, 22 dic (EFE).- Decenas de miles de personas han protestado este domingo en Belgrado contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, exigiendo responsabilidades por el colapso de la estación de tren en Novi Sad el 1 de noviembre pasado, que dejó 15 muertos.

Reunidos en la céntrica plaza Slavija, estudiantes y ciudadanos pedían a gritos, acompañados de silbatos y hasta vuvuzelas, la dimisión del Ejecutivo y la publicación de toda la documentación sobre las obras de renovación en la estación de tren derrumbada.

En las pancartas se podían ver lemas como: "Vuestras manos están manchadas de sangre", "Cárcel, no dimisiones", "Nosotros no somos vuestros hijos" o "Los estudiantes no callan, los matemáticos han calculado: el número de demandas cumplidas es 0".

Visnja, una estudiante de 20 años de la Facultad de Filología de Belgrado, asegura en conversación con EFE que el Gobierno no ha cumplido ninguno de los requerimientos de los estudiantes y ciudadanos.

“Nuestras exigencias siguen siendo las mismas. La documentación sobre la reconstrucción de la estación de tren que se ha publicado es incompleta. También exigimos que sean arrestados los que atacaron físicamente a las personas durante las protestas", dijo Visnja, en referencia al ataque a estudiantes y periodistas por parte de desconocidos en la primera manifestación de este tipo hace un mes.

"Lo primero que queremos es que el Gobierno deje de mentir y que termine la corrupción, que es sinónimo de este Gobierno”, añadió la estudiante.

Aunque el Ejecutivo ha aseverado en varias ocasiones que ha cumplido con todas las demandas de los manifestantes y ha pedido a los estudiantes que regresen a sus actividades y pongan fin a las bloqueos, los estudiantes continúan organizando protestas.

Un profesor de la Facultad de Filosofía de Belgrado, Ognjen Radonjic, considera que la caída de la marquesina de hormigón en Novi Sad es solo uno de los muchos motivos de las protestas que se suceden en el país.

En una entrevista con el diario Danas, Radonjic enumeró la caída de un helicóptero con 7 muertes, el fallecimiento de 8 mineros en una mina de carbón en 2022 así como varios homicidios sin aclarar para asegurar que "este sistema se basa en la violencia y se defiende con violencia".

Más de 50 facultades en Belgrado, Novi Sad, Nis y Kragujevac están bloqueadas por protestas estudiantiles que exigen responsabilidades por el accidente en la estación de Novi Sad, una ciudad a 70 kilómetros al noreste de la capital.

La protesta organizada hoy ha sido calificada como una de las más grandes en Serbia en los últimos años, según informó la agencia Beta.EFE

