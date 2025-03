Militares consideran debilitada a guerrilla paraguaya del EPP sin descartar alguna acción

Arroyito (Paraguay), 20 dic (EFE).- La guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) está debilitada después de la muerte de su líder, Osvaldo Villalba, en un enfrentamiento con tropas militares en octubre de 2022, dijo el portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), coronel Luis Apesteguía, aunque no descartó "alguna acción" de ese grupo.

Villalba aseguró este viernes a EFE que al quedar "fuera de acción" Villalba, abatido en octubre de 2022 en combates con la FTC, el EPP no ha podido "realizar ninguna acción terrorista, ningún secuestro, ninguna acción criminal".

"Sabemos que eso les golpeó fuerte realmente y hoy día están debilitados. Están debilitados, lo que no quiere decir que puedan, de repente, hacer alguna acción terrorista en algún sector, pero no han podido desarrollarse, no han podido crecer", agregó el jefe militar.

Durante el enfrentamiento, ocurrido en el departamento de Amambay (norte), murieron dos sujetos más.

Apesteguía señaló que si bien esa agrupación, fundada en 2008, comenzó sus acciones en el departamento de Concepción, en la actualidad ha migrado hacia Amambay, según informes de inteligencia.

"Ya se han alejado de estas zonas justamente porque han perdido el apoyo popular", sentenció el portavoz, quien señaló que el Estado "ha invertido mucho" en esa zona.

Consultado sobre el exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, en poder de esa organización desde septiembre de 2020, y el policía Edelio Morínigo, cautivo desde 2014, indicó que mantienen "varias operaciones de búsqueda" de ellos y del ganadero Félix Urbieta, retenido por miembros del Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP.

No obstante, se abstuvo de suministrar "información de inteligencia".

En todo caso, afirmó que el EPP, según un supuesto manual de ese grupo hallado en 2015, "a estas alturas tendrían que haber conformado las FARP, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Paraguay, y están lejos de eso".

"Es prácticamente imposible hoy día de que ellos puedan lograr lo que se propusieron en su momento", agregó el jefe militar, en declaraciones posteriores al acto de celebración del Día del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI).

El pasado 28 de noviembre, el ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, aseguró que integrantes de la familia Villalba presuntamente vinculados con el EPP salieron de Argentina tras perder su estatus como refugiados y solicitaron asilo en Venezuela, país al que Asunción pidió su extradición.