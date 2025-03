Ecuador sin cortes de electricidad luego de tres meses de apagones

Quito, 20 dic (EFE).- Los cortes de electricidad terminaron en Ecuador desde este viernes gracias a la recuperación de la capacidad instalada, incorporación de nueva generación eléctrica, compra de energía a Colombia y la mejora de las condiciones meteorológicas, según la Presidencia.

Los cortes de electricidad se sucedieron desde hace tres meses con cronogramas definidos que, en ocasiones, alcanzaron hasta catorce horas diarias.

El fin de los apagones no incluye a siete empresas: dos acerías, dos mineras y tres cementeras, y expertos coinciden en que la emergencia eléctrica aún no ha terminado porque aún no se llega a cubrir la demanda eléctrica del país.

Para el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, el impacto de los apagones "será mucho menor al que se pensaba".

El funcionario calcula que las afectaciones ascienden a entre el 1 % y el 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, lo que equivale a entre 1.188 millones de dólares y 1.782,6 millones de dólares, si se toma en cuenta el PIB de Ecuador en 2023, publica el portal Primicias.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló a la crisis eléctrica como una de las razones para afectar a la economía.

"A la crisis de seguridad se sumó una sequía histórica que desencadenó una crisis eléctrica que afectó negativamente a la actividad económica. Se proyecta que el PIB real se contraiga un 0,4 % en 2024 y se recupere un 1,6 % en 2025, mientras que la inflación se mantendrá baja, en torno al 2 %", apuntó el FMI.

El pasado 10 de diciembre, la Presidencia indicó que los cortes terminan este 20 de diciembre debido a la recuperación de capacidad instalada, "que por 10 años estuvo irresponsablemente descuidada", dijo al agregar que, con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas, se suman 696,7 MW al sistema eléctrico.

Añadió que, "tras 14 años de espera y haber generado energía con una capacidad mínima, el proyecto Toachi Pilatón aportará 204 MW al país".

A esto se suma la incorporación de nueva generación de energía: están operativos 100 MW de generación firme flotante, y entre diciembre y enero se añadirán 501 MW más.

Sobre la compra de energía a Colombia, la Presidencia indicó que las negociaciones se retomaron luego de conversaciones "y acuerdos en beneficio de ambas naciones", según el comunicado publicado por el jefe de Estado, Daniel Noboa, en sus redes sociales.

La Presidencia agradeció la resiliencia y fortaleza mostrada por los ecuatorianos que, en el período de apagones, debió soportar los racionamientos diarios, debido, principalmente, al estiaje en la zona donde se encuentran las principales hidroeléctricas del país, y la falta de inversión en el sector. EFE