Delegado Gobierno acusa de imprudencia a la C.Madrid por no informar del concierto de Bisbal en Sol

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este viernes de imprudencia y deslealtad al Gobierno regional por no comunicar a la Policía Nacional y Municipal ni a los equipos de emergencia locales la realización del concierto de ayer de David Bisbal en la Puerta del Sol.

En la rueda de prensa sobre el protocolo de seguridad para la Nochevieja madrileña, Martín ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la Comunidad para que algo así "no vuelva a ocurrir". "Creo que la información es imprescindible para que podamos disponer de la coordinación de los equipos de seguridad. A veces cuesta demasiado, pero es imprensicindible que la coordinación se pueda extender a toda la programación. Afortunadamente, no hubo incidentes", ha añadido.

El representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que pese a la falta de comunicación regional de este concierto, que llegó a congregar a 30.000 personas --más de las previstas en Nocheviaja--, la Policía Nacional se autogestionó y tuvo que desplazarse desde otro lugar a la Puerta del Sol. La única información que tenían les llegaba por medios de comunicación y redes sociales.

"Lo que sucedió ayer tiene una gravedad importante y es inaceptable. No sucedió nada pero si hubiera pasado habría muchas responsabilidades que exigir. Insto a los espacios como el de hoy para la organización de todas las Fuerzas de Seguridad. La Puerta del Sol no es una república independiente aunque haya quien quiera construirla. Tienen que estar también en los sistemas de planificación y seguridad, pero ya no por quien gestiona la Puerta del Sol, sino en los que quieren disfrutar y convivir en una situación de encontrarse protegidos", ha apostillado.

Por tanto, en la reunión de esta mañana, el delegado del Gobierno y los mandos policiales presentes se han comprometido a revisar esta cuestión y, tras las Navidades, convocar a los responsables de las tres administraciones para analizar lo sucedido.