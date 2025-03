Noche de Copas en Las Vegas

Andrea Montolivo

Las Vegas (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Los Milwaukee Bucks y los Oklahoma City Thunder se miden este martes en la T-Mobile Arena de Las Vegas con la Copa de la NBA y un cheque de 514,000 dólares por jugador del equipo campeón en juego, en un ambiente de fiesta en la Ciudad del Juego.

Tras las semifinales del pasado sábado, la T-Mobile Arena vuelve a abrir sus puertas para el partido que entrega el primer trofeo de la temporada y desde primera hora de la tarde ya se dejaban ver en la zona del estadio muchos aficionados con camisetas de los Bucks y de los Thunder.

El número 34 del griego Giannis Antetokounmpo es el más común entre los aficionados de los Bucks, mientras que muchos hinchas de los Thunder acudieron a la cita llevando camisetas 'vintage' de protagonistas como Kevin Durant o Russell Westbrook, que dejaron Oklahoma City hace ya varios años.

Al estadio también se acercaron varios aficionados al baloncesto de Las Vegas, gracias también a los precios accesibles de las entradas.

A escasas horas del comienzo del partido, todavía había entradas en venta por menos de 100 dólares en plataformas como Vivid Seats.

Los Bucks llegan a la final tras eliminar a los Atlanta Hawks en las semifinales y los Thunder se impusieron a los Houston Rockets.

Se afrontarán este martes con un notable aliciente económico, pues cada integrante del equipo ganador se llevará un cheque de 514,000 dólares.

"Es dinero que te cambia la vida. Con 500,000 dólares puedes hacer el pago inicial para una casa. Puedes hacer el pago inicial para dos casas. Algunos jugadores no van a ganar ese dinero en todas sus carreras. Así que sin duda jugamos por ellos. Es una broma que hacemos en el vestuario, decimos que vamos a jugar para los chicos jóvenes. Pero esto significa mucho para todos nosotros porque es mucho dinero, reflexionó Antetokounmpo en la rueda de prensa de la víspera.

"En mi caso, no creo. Pienso en el dinero cuando hablamos de los jóvenes. Personalmente, no pienso en el dinero. Me encanta jugar al baloncesto y ya no es por dinero. No voy a mentir. Cuando llegué a la NBA obviamente quería hacerme cargo de mi familia, quieres permitir a tus hermanos ir a un colegio mejor que el tuyo. Quieres dar una vida mejor a tus padres, comprar una casa a tu madre", prosiguió.

Para los Thunder es la primera gran oportunidad para regalar a OKC su primer título en la NBA desde su fundación, en 2008.

Los Bucks llegan a la final con una plantilla más experta, lideras por Giannis, Damian Lillard o Khris Middleton, que ya cumplieron los 30 años. EFE

