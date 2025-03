Lorena Castell reaparece tras su aparatosa caída y se suma a las voces para denunciar los abusos en su profesión

Susto mayúsculo el que nos dio Lorena Castell este domingo al sufrir una aparatosa caída durante su espectáculo 'Bingo para señoras' en el Palacio de Vistalegre de Madrid ante un recinto abarrotado. La presentadora se precipitaba al suelo cuando era transportada en una barca hinchable por encima del público, y el momento, captado por numerosas cámaras, no tardaba en convertirse en viral.

Afortunadamente, fue una caída sin consecuencias y este martes ha reaparecido completamente recuperada y con su mejor sonrisa en la cena navideña de la productora de 'Shine Iberia', responsable de éxitos como 'Masterchef Celebrity', en cuya séptima edición en 2022 se alzó como ganadora.

"Después de estar con 8.000 personas en Vistalegre y caerme de una barca... He sobrevivido y he venido a la fiesta" ha bromeado, revelando que está "estupenda". "Piensa que siempre lo digo, el que venga a verme probablemente me vea caerme otra vez, no pasa nada, soy de hierro" ha asegurado entre risas.

Por delante, unas Navidades en las que tendrá tiempo para descansar en familia y preparar su próximo proyecto, el regreso del emblemático programa de televisión 'Caiga quien caiga': "Empezamos en enero y aviso, habrá gente que se va a molestar, pero se van a molestar tantísimos que no nos van a molestar. Se hace desde el humor, el respeto, será un programa muy incisivo, volveremos a la política que hacía 'Caiga quien Caiga', otra versión, con Santi Millán y Pablo González Batista somos otro rollo, tenemos una química muy guay pero preparaos que viene lo bueno" adelanta emocionada.

Una reaparición en la que Lorena se ha sumado a las artistas y rostros conocidos que en los últimos días han dado la cara pidiendo que las víctimas de acoso sexual o abuso de poder denuncien lo que han sufrido. "Se le da más bombo a la gente que nos dedicamos a esto lamentablemente, pero en todas las profesiones. Tengo muchas amigas que sufren acoso en su trabajo y son oficinistas. Todo lo que sea dar voz a un abuso y un acoso, me parece que hay que hacerlo" ha expresado rotunda.

Y aunque está de acuerdo con Macarena Gómez y Aldo Comas en que "es verdad que tenemos que ir a la policía, cada uno denuncia a su manera. Hay que respetar que cuando una mujer denuncia, cada una tiene una manera de expresarse, todo el mundo no tiene el mismo valor, hay mucha gente que tiene miedo a perder el trabajo". "Hay que respetar todas las formas y denunciarlo, cada una a su manera. Pero obviamente si trasciende, denunciar a la policía, hay que parar a esta gente" sentencia.