La denuncia por el cubano desaparecido en Soria se presentó en noviembre de 2023 y la Policía busca el cuerpo completo

La Policía Nacional de Soria continúa con la búsqueda completa del cuerpo del cubano que presuntamente fue asesinado y cuya desaparición se denunció por un primo hermano el 23 de noviembre de 2023.

Dos personas, un hombre y una mujer, que residían en Soria, que fueron matrimonio y se divorciaron hace unos años, están detenidos y en prisión por su posible vinculación con la desaparición tras hallarse el cuerpo desmembrado de la víctima en un cementerio de Andaluz, un pequeño municipio de la provincia soriana.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el Comisario Provincial de Soria, Francisco Muñoz; el inspector Jefe de la Brigada Policial Judicial de Soria, Ángel Muñoz y el inspector de la unidad de delincuencia especializada y violencia, Óscar García, han dado más detalles del caso.

El desaparecido llevaba en España desde enero de 2023 mientras que la detenida llevaba más tiempo afincada y la Policía estudia la relación entre ambos, aunque podrían haber sido pareja sentimental.

El torso del desaparecido --hasta que se localice el cuerpo completo y sea identificado se le sigue considerando desaparecido-- fue encontrado en un cementerio de Andaluz en avanzado estado de descomposición y el levantamiento del cadáver se decretó el pasado 11 de diciembre.

Todo comenzó el 23 de noviembre de 2023 cuando un primo hermano del desparecido, que reside en Zaragoza, denunció la desaparición de J.L.P.O de 33 años que vívía en en Soria capital. El denunciante, en su declaración, explicó que mantenía una relación "fluida" con su primo y hacía tiempo que no sabía nada de él.

Asimismo, relató que recibió una serie de mensajes desde el teléfono de su primo desaparecido en los que le decía que había conocido a una chica, que se iba de Soria y que se deshacía del teléfono, lo que le llevó a sospechar "que los mensajes no habían sido remitidos por el desaparecido, por lo que decidió ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional", como ha explicado Francisco Muñoz.

Desde la Comisaría Provincial de Soria se iniciaron de inmediato las gestiones de investigación para la localización del desaparecido y la comprobación de los hechos denunciados. La investigación policial se centró en el entorno más cercano del desaparecido lo que permitió recabar indicios suficientes que llevaron a la identificación de los presuntos responsables de la desaparición.

El pasado 12 de noviembre los agentes se desplazaron a dos localidades sorianas, Arcos de Jalón y Tajueco, donde procedieron a la detención de una mujer, cuya relación con el desaparecido se investiga aunque podrían haber sido pareja sentimental, y de un hombre, que había estado casado con dicha mujer.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de detención ilegal agravada por no dar razón del paradero de la persona desaparecida, así como de homicidio.

Tras obtenet las autorizaciones judiciales necesarias, los agentes registraron en los domicilios de ambos detenidos, así como una inspección ocular técnico policial de los vehículos de los arrestados, donde consiguieron encontrar elementos "relevantes" para la investigación.

GOOGLE EARTH

Además, los investigadores disponía de unas imágenes que detectaron durante la investigación en las que en una aplicación de localización de ubicaciones, ¡google earth', detectó un vehículo en el que el detenido transporta un paquete voluminoso y que podría haber sido utilizado en el transcurso del crimen.

Esta imagen no ha supuesto el inicio de las investigaciones, porque es de hace dos meses y la investigación se inició mucho antes, aunque se corresponde a la imagen del detenido y "no se desdeña" pero "no tiene un valor significante", como ha explicado Óscar García.

Tras ello la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Soria, encargada de la instrucción de la presente causa, decretó el ingreso en prisión de ambos, de forma provisional.

En este punto de la investigación, una vez con los detenidos en prisión y el grueso de las pruebas e indicios recabados, las pesquisas se centraron en la localización del desaparecido. Ello dio como resultado el hallazgo de un torso humano en avanzado estado de descomposición, enterrado bajo el suelo del cementerio de Tajueco, el cual, a falta de identificación definitiva, podría corresponder con el desaparecido.

El levantamiento de los restos encontrados se produjo el pasado día 11 de diciembre y fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Soria. En las labores de localización y recuperación de parte del cuerpo participaron agentes de las brigadas provinciales de Policía Científica tanto de Soria, como de la jefatura superior de Policía de Castilla y León y de la Comisaría General de Policía Científica.

Durante las tareas de localización se tuvieron que emplear medios técnicos avanzados del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y de la Unidad de Subsuelo y Protección Medioambiental.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos investigados.