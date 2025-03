El Sevilla FC decide "cortar las relaciones" con el Real Betis: "Buscan hacer daño deliberadamente"

El Sevilla FC decidió este miércoles "cortar las relaciones" institucionales con el Real Betis Balompié, después de la denuncia contra tres jugadores de la entidad hispalense que busca "hacer daño y perjudicar deliberadamente" a los sevillistas y que crea "un peligroso precedente en todo el fútbol español"

"Nuestra entidad ha decidido cortar las relaciones con el Real Betis, pues no entendemos que tales relaciones puedan seguir vigentes cuando los dirigentes de la entidad verdiblanca han buscado deliberada y conscientemente el daño de nuestro club", expresó el club en su página web

En concretó, la entidad hispalense se refirió a la denuncia por parte del Betis contra los sevillistas Isaac Romero, Juanlu y José Ángel Carmona por sujetar estos, tras el Sevilla-Celta de este sábado, una pancarta con el escudo del Betis tachado. "Ese, y no otro, hacer daño y perjudicar deportivamente al Sevilla FC, era el objeto de denunciar comportamientos extradeportivos ante tribunales de competición. Consecuencias que bien conocían en la entidad verdiblanca", criticó.

Así, el Sevilla expresó "su decepción por la inapropiada actitud de los dirigentes del Betis", así como "su decepción con las decisiones de los comités federativos, decisiones que, además, aunque a posteriori y fuera del plazo de la sanción, han sido suspendidas cautelarmente por la justicia ordinaria".

Desde el club nervionense creen que esa denuncia "ante los organismos federativos y no ante la Comisión Antiviolencia rompe un importante código y sienta un peligroso precedente, ya que busca castigos deportivos a través de hechos no deportivos". "Los hechos denunciados están en el contexto de una celebración de un partido de la máxima rivalidad, en campo propio, y sin objeto ofensivo ninguno, y no entiende que puedan ser interpretados como generadores de violencia", defendió el comunicado.

"Sorprende que el club verdiblanco no entienda estos sucesos en el marco de la rivalidad y una sana deportividad sevillana. Y sorprende igualmente la decisión de los Comités Federativos sancionando deportivamente estos hechos, instaurando un peligroso precedente en todo el fútbol español", agregaron desde el Sevilla.

Y es que la entidad recordó que esta sí tuvo "altura de miras en casos similares", recordando el episodio del lanzamiento de un palo desde la grada en un derbi sevillano que impactó a Joan Jordán, en enero de 2022. "Jugadores o incluso directivos del Betis se mofaron públicamente de jugadores del Sevilla FC, entendiendo que ciertos excesos e incluso ofensas debían quedarse en el contexto de las celebraciones, por más que fueran muestras de falta de educación y decoro", advirtió.

"El Sevilla considera que los dirigentes del Betis no han estado a la altura de las circunstancias, de la institución a la que representan ni de su afición, que ha sabido interpretar mucho mejor la situación que nos ocupa; institución y afición a las que el Sevilla muestra, como siempre, su total respeto", prosiguió el texto.

La entidad hispalense afirmó que "entendía pasados y olvidados este tipo de comportamientos y de reacciones de dirigentes del Betis", ya que creen que son "más propias de otras épocas que de la actual, momento en el que entre ambas entidades reinaba la cordialidad".

"El Sevilla ha podido constatar que entiende de forma muy diferente las relaciones entre ambos clubes, que debieran ser de cordialidad y respeto dentro del sano marco de nuestra rivalidad deportiva. Marco que el Betis ha decidido transgredir de forma decepcionante para buscar beneficios deportivos más allá de los terrenos de juego", concluyó el comunicado.