Pipi Estrada se autodenomina como "abuelastro" del hijo de Alejandra Rubio y manda un mensaje a Terelu

Apasionado del fútbol y del Real Madrid, y con la familia Campos siempre presente, Pipi Estrada no se ha perdido este lunes -horas después de la reaparición de Carmen Borrego en televisión 18 días después de pasar por quirófano para retocarse ojos, papada y brazos y mejorar notablemente su imagen- la presentación del libro 'Gento:Real' sobre la figura de uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del club blanco, Paco Gento.

Y lo primero que ha comentado cuando le hemos preguntado cómo cree que será Terelu Campos como abuela, es que él "sería abuelastro" del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Carlo Jr., si no hubiese terminado su relación con la tertuliana hace ya 18 años.

"No me toca nada" ha aclarado entre risas, mandando un mensaje a su expareja "al margen de la broma" sobre su parentesco con el recién nacido: "Lo único que le deseo a Terelu, y esto lo digo ya de corazón, porque uno ya va aprendiendo en la vida y va aprendiendo, sobre todo, a darle importancia a las cosas que son realmente importantes, decirle que este niño le traiga paz, le traiga alegría, le traiga salud y, sobre todo, que una a la familia, que es lo importante". "A ver si este niño consigue unir a la familia realmente de verdad" ha lanzado con ironía, dejando entrever que la imagen de piña que dan las Campos no es real.

También se ha 'mojado' sobre los retoques estéticos de Carmen Borrego, apuntando que "si ella ha sentido que necesitaba hacerlo y así se encuentra a gusto y se encuentra feliz, al final cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana". "Ella ha querido quitarse todo lo que se ha quitado, pues, Carmencita, pa'lante, hija" ha expresado conciliador, aplaudiendo el cambio físico de su excuñada.

Y es que como reconoce, entonando el mea culpa, "uno va adquiriendo distintas experiencias y se va dando cuenta que atrás quedan las gilipolleces. Yo evidentemente he cometido más de una, pero ahora estoy en esta fase de que lo único que quiero es ser feliz, disfrutar de lo que tengo". "Así que felicidades y mucha salud para todos" ha concluido, enterrando el hacha de guerra con Terelu y el clan Campos.