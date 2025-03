Dimite el líder del partido gobernante de Corea del Sur tras la destitución de Yoon por la ley marcial

El líder del gobernante Partido del Poder del Pueblo (PPP) surcoreano, Han Dong Hoon, ha anunciado este lunes su dimisión tras la crisis dentro de la formación política después de que apoyara abiertamente la moción de destitución que salió adelante el fin de semana contra el presidente, Yoon Suk Yeol, por haber decretado la ley marcial.

"Renuncio como líder del PPP. Me ha resultado imposible cumplir con mis obligaciones como jefe del partido debido al colapso del consejo supremo del partido", ha declarado en una rueda de prensa en la que ha pedido disculpas "a todas las personas que sufrieron esta situación de la ley marcial" y a los afectados por el juicio político, recordando que él pidió la dimisión del jefe de Estado.

Han ha destacado que la decisión de declarar la ley marcial fue "una traición", razón por la que mostró su apoyo al 'impeachment': "Es muy doloroso cuando pienso en nuestros simpatizantes que están sufriendo, pero no me arrepiento. He decidido no traicionar (al país) y su pueblo pase lo que pase", ha expresado, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La moción contra Yoon se aprobó el sábado con 204 votos a favor y 85 en contra, de forma que doce legisladores del PPP se apartaron de la orden del líder del partido de votar por el 'sí'. Han prometió entonces continuar con sus funciones, pero ha cambiado de opinión cuando los miembros del consejo supremo expresaron su decisión de dimitir.

El recién elegido líder del Parlamento, Kweon Seong Dong, será el líder interino del partido tras la dimisión de Han. El nuevo líder podrá nombrar al jefe de un comité de liderazgo de emergencia de la formación política.