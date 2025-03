Ana María Aldón, más clara que nunca respecto a su relación con Ortega Cano y si cumple como padre

Alejada de la pequeña pantalla desde hace meses tras dejar atrás las polémicas que protagonizó después de su polémica separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón ha reaparecido radiante este domingo en la entrega de los premios 'Madrid está de moda' y nos ha hablado de su nueva vida, de sus planes de boda con su pareja, Eladio -tras posponer su 'sí quiero', previsto para el pasado verano- y de cómo es su relación con el torero dos años después de poner fin a su matrimonio, sincerándose como nunca sobre cómo es el viudo de Rocío Jurado con el hijo que tienen en común, José María, de 11 años.

"No me veis en la tele pero estoy muy bien, muy contenta, muy feliz, muy agradecida a la vida. Y es que no puedo decirte otra cosa. Es que te mentiría si te digo que...estoy triste, o que estoy mal, o que estoy... nada. Va todo fenomenal y muy contenta" ha revelado con una sonrisa, explicando que en estos momentos ha dejado a un lado su faceta mediática para centrarse en su pasión por la moda y en su tienda online, que funciona a las mil maravillas.

Se tomará un descanso estas Navidades cuando, como nos ha contado, pasará los días 24 y 25 "con mi familia política" y "la otra parte, que sería Fin de año y Año Nuevo, el día 1 de enero, con mi familia" , confirmando así que su historia de amor con Eladio sigue viento en popa a toda vela a pesar de que aparcar sus planes de boda.

"Los preparativos van poco a poco, pero marcha, marcha. Estoy muy feliz y yo creo que eso se nota, se siente. Pues justo antes veníamos haciendo un directo en el coche, a través de Instagram, y le preguntaba una seguidora, '¿Eladio, la lotería, que te toca la lotería?' Y dice, 'a mí ya me tocó la lotería'. Entonces, que lo digan en público, pues te quedas tan reconfortada, ¿no? Es decir, soy la mujer de su vida, pero es que lo mejor no está cuando lo dicen en público, lo mejor está cuando lo demuestran privado. Y, perdóname, eso no tiene precio, eso no tiene precio, y así estoy de feliz" confiesa enamorada.

"Estoy encantada de la vida con Eladio, no lo cambiaría por nada. Estoy en la mejor etapa de mi vida, sí, sí, sí, totalmente, pero en todos los planos, tanto laboral como emocionalmente, de mi salud mental y en el terreno personal" añade, presumiendo del gran momento que está atravesando.

No ha sido siempre así, ya que a raíz del testimonio de rostros conocidos como Gabriela Guillén o Fabiola Martínez -que han hecho público que sufrieron abusos sexuales de niñas- Ana María ha echado la vista atrás para recordar lo que ella misma sufrió en primera persona: "No hay que soportar abuso de nadie, lo que hay que tener es el coraje y el reaño de desplazar de tu lado, lanzarlo lo más lejos posible a las personas que te hagan sentir mal. Si yo no hubiese perdonado, yo no podría seguir para adelante, soy la mujer que soy gracias a lo que yo he podido perdonar desde mi infancia".

"A mí me robaron la infancia, me dieron cosas que yo no tenía que haber vivido nunca, ni yo ni ningún niño, nadie. Fíjate que somos seis hermanos y la primera y la única que tuvo el valor de coger un teléfono y denunciar y llamar a la policía fui yo. Y eso ya hace bastantes años, yo tenía 18 años en aquel entonces, creo que corría el año 95-96 y eran tiempos en los que yo no me veía, yo tenía que hacer algo. E hice lo que tuve que hacer y no me arrepentí en lo más mínimo. Pero se supera" confiesa.

Además, Ana María se ha sincerado sobre cómo es su relación con Ortega Cano dos años después de su separación, desvelando que se llevan "muy bien, muy en orden, todos remando a favor de lo más importante que tenemos en esta vida que es nuestro hijo y que nos llevemos bien, y no puedo decir otra cosa. Hay un cariño y un respeto, por supuestísimo". "Y el inculcarle a mi hijo también el respeto por su padre y su padre también lo hace para mí, o sea, también con el niño hace su trabajo para que... El respeto tiene que ser hacia todo el mundo en general y la familia, por supuesto. Y los padres son intocables, deberían de serlo" asegura.

Y es que como confiesa sin titubear, el extorero cumple como padre de manera intachable: "Todo y absolutamente todo. Además, yo siempre lo he dicho, él como padre es un padrazo y eso no lo voy a negar porque lo ha sido siempre. Desde antes de venir a este mundo ya lo era. ¿Y qué te digo?".