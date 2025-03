Los abogados de Edwin Arrieta aclaran el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de Daniel Sancho

Hace unos días conocíamos que los abogados en Tailandia de la familia Edwin Arrieta han presentado un recurso contra la sentencia a cadena perpetua a Daniel Sancho y este viernes, los abogados españoles daban una rueda de prensa para explicar en qué consiste este recurso.

Juango Ospina explicaba que tanto él como su compañera Beatriz Uriarte "estamos en contra de la pena de muerte, somos fieles defensores de los derechos humanos y derechos fundamentales, y además el mandato expreso de la familia es que no haya pena de muerte".

Por eso, lo que buscan con este recurso es "aumentar el tiempo y cumplimiento efectivo en Tailandia, habida cuenta que, como bien saben todos ustedes, no se produce ninguna muerte, ningún castigo capital en los últimos años y menos para turistas y personas extranjeras en el país".

De esta manera, el abogado ha asegurado que el hijo del actor no será condenado a la muerte, ya que la familia de Edwin Arrieta solo busca el perdón: "La familia Arrieta no quiere pena de muerte, no pidió pena de muerte. Darling y los padres de Edwin han salido por activa y por pasiva a decir que la vida la quita y la pone Dios. Sus convicciones y creencias religiosas no comparten la pena capital".

"Estamos en un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria en donde se han trabajado dos perfiles o dos pilares. El primero ha sido la responsabilidad civil que recogió la sentencia condenatoria. Los abogados de Tailandia consideraban que era menor a lo que en derecho les podría corresponder y hubo un incidente que les motivó o les llevó a ser convincentes para que pudiéramos interponer este recurso de apelación que ha sido esa venta de derechos de autor en una plataforma de contenido audiovisual y el hecho de que ellos, en representación de la familia Arrieta en Tailandia, siguen sin haber cobrado la familia Arrieta ni un solo euro", explicaba.

En segundo lugar, "el tema de la pena. La familia Arrieta no quiere pena de muerte y busca que Daniel Sancho cumpla en Tailandia el mayor tiempo posible de condena. Para ello, una cadena perpetua es lo que siempre han buscado. Hace siete o ocho meses, cuando comenzó el juicio oral en Tailandia, nosotros nos adherimos al papel del ministerio fiscal que pedía en su entonces, formalmente, la pena capital. Nosotros dijimos entonces y decimos ahora que no queríamos la pena de muerte".

De esta manera, entienden que esta información ha trascendido de manera enrevesada "por personas que quieren difuminar la realidad y la realidad no es que la familia Arrieta quiere pena de muerte porque no la quiere" y ha terminado asegurando que "la realidad es que Daniel Sancho ha acabado con una vida atroz. Ha matado, descuartizado, tirado en un contenedor de basura y en el mar restos humanos".