Tamara Falcó reacciona a los rumores de crisis con Íñigo Onieva por ser demasiado "exigente" con él

Tamara Falcó se ha convertido esta semana en la gran protagonista de las revistas del corazón al copar las portadas de '¡Hola!' y 'Diez Minutos'. Mientras que en la revista del saludo es la marquesa de Griñón la que habla en primera persona para hacer un balance inmejorable de este año que está a punto de terminar y reconocer que está atravesando un momento de "plenitud" en todos los sentidos, en 'Diez Minutos' desvelan que la socialité habría pedido a Íñigo Onieva que pasen más tiempo juntos.

Sus ajetreadas vidas profesionales y el hecho de que el empresario esté completamente volcado en su restaurante 'Casa Salesas' ha hecho complicado cuadrar sus agendas últimamente, y la hija de Isabel Preysler habría deslizado a su entorno que quiere compartir más en común con su marido por el bien de su matrimonio, mientras continúan intentando cumplir su sueño de convertirse en padres tras su boda en julio de 2023.

El programa 'Ni que fuéramos... Shhh' ha ido un paso más allá y se ha aventurado a asegurar que la pareja estaría atravesando una grave crisis porque "no se entienden". Según el periodista Pedro Jota, el matrimonio pasa cada vez menos tiempo juntos porque Íñigo estaría centrado en su negocio, donde pasa horas y horas ya que se ha convertido en su refugio, y es algo que Tamara no estaría llevando bien ya que no entiende que pase tanto tiempo en su restaurante, se aburre sola en casa y habría exigido a su marido que le dedique más atención.

Rumores de crisis a los que la marquesa de Griñón ha respondido con absoluta indiferencia y su mejor sonrisa en la fiesta de Navidad de Atresmedia, a la que ha asistido acompañada por su compañera en 'El Hormiguero' Cristina Pardo y en la que ha acaparado todas las miradas con un sofisticado look compuesto con un dos piezas fluido blanco que le sentaba de maravilla y sandalias de taconazo en color nude.

Al margen de la informaciones que apuntan a que sería demasiado exigente con Íñigo y le habría pedido que compartan más tiempo juntos por el bien de su matrimonio, Tamara ha preferido no entrar en dimes y diretes sobre su relación, ha deseado "muy buenas Navidades" a la prensa y ha revelado cómo las pasará ella: "Tranquilas y en familia".