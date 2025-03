La Defensora del Pueblo de Colombia rechaza designación del nuevo embajador en Tailandia

Bogotá, 13 dic (EFE).- La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, rechazó este viernes vehementemente la designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia al considerar que por su apología del abuso de menores y la pornografía es un retroceso en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres y la niñez.

"El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción con relaciones sexuales con niñas, en ocasiones se refiere a que se encuentren en estados alterados de la conciencia, o con mujeres adultas a quienes se les ha suministrado previamente drogas", dijo Marín en una declaración divulgada por su despacho.

Esta designación de Mendoza, sin ninguna trayectoria diplomática, provocó una oleada de críticas en redes sociales, pues el designado, autor de la serie 'Matarife' se ha visto envuelto en varias polémicas, entre ellas los mensajes pornográficos que publicó años atrás en redes sociales haciendo apología del abuso de menores, abuso sexual y violación, entre otros.

En ese contexto la Defensora aseguró que "las actuaciones del señor Mendoza alientan la violencia sexual y de género contra mujeres y, particularmente, contra niñas".

Igualmente recalcó que con el nombramiento, "el Gobierno desconoce que esta cultura violenta a las más vulnerables e ignora que el machismo es una realidad en la que el 87 % de los dictámenes medicolegales por violencia sexual en el país son realizados a mujeres, principalmente menores de edad".

Pese a las fuertes críticas de todos los sectores, el presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió el jueves el nombramiento al señalar: "Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor", aseguró.

En ese sentido, la defensora del Pueblo aseguró que "eso no es amor, son modalidades de violencia sexual contra la mujer y, peor aún, contra las niñas".

La serie 'Matarife: un genocida innombrable', escrita por Mendoza, se estrenó en mayo de 2020 y en ella se relatan las supuestas relaciones del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Esta producción le supuso múltiples críticas a Mendoza, e incluso una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia le ordenó rectificar algunas afirmaciones.

En su fuerte pronunciamiento, Marín aseguró: "Nuestro Estado no se puede convertir en una dolorosa caricatura, ilustrativa de la cultura violenta promovida por altas autoridades que ni siquiera se dieron cuenta de su gravedad".

La funcionaria recalcó que "el Gobierno ha dicho que rechaza la violencia de género. Pero hoy, una vez más, lo refuta con su acción. Esto no es emancipatorio, en vez de rebelarse contra la tradición, mantiene la tradición de violencia de género y contra la niñez".

Marín puntualizó que esta designación "desprotege al pueblo (...) abandona a las mujeres y a las niñas. Falla a personas que inclusive, desde el propio Gobierno trabajan y promueven la igualdad de género. Falla a la extraordinaria propuesta de una política exterior feminista".

"Le pido al Gobierno que no contribuya más con sus decisiones a retrasar el derecho de las mujeres y de las niñas a un buen futuro, a vivir una vida libre de violencias", concluyó Marín.

Por otro lado, Casa de la Mujer, organización feminista dedicada a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, se unió al rechazo por designación de Mendoza como embajador.

"Mucho hemos luchado las feministas para que nuestros cuerpos no sean objetos de intercambio ni violencias", señaló la plataforma en su cuenta de X en la que también le pide a Petro que se "retracte el nombramiento de quien abiertamente en las redes invita" a drogarlas y emborracharlas, en referencia a comentarios de Mendoza en X. EFE