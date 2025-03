El Parlamento de Georgia revoca la protección estatal a la presidenta a un día de elegir a su sucesor

El Parlamento de Georgia ha revocado este viernes el derecho a la protección estatal del que goza la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, a tan solo un día de elegir a su sucesor en el cargo en las primeras elecciones en las que el jefe de Estado será elegido en una votación indirecta a través del Colegio de Electores.

La medida, presentada por el partido gubernamental Sueño Georgiano, ha salido adelante con 85 votos a favor en plena crisis política y supone la retirada de estas medidas de seguridad en caso de que haya incurrido en violaciones de la Constitución durante su etapa al frente del país.

Asimismo, podrá aplicarse también al primer ministro y el presidente del Parlamento en caso de que sea necesario, tal y como establece el texto, que apunta a que esto supondría la retirada del personal de seguridad que los acompaña para proteger su integridad física en todo momento, según informaciones recogidas por medios de comunicación georgianos.

A efectos prácticos, esto implica la revocación de estas protecciones en el caso de Zurabishvili, que ya fue hallada culpable a mediados de octubre de violar la Constitución de Georgia al realizar varias visitas de trabajo a países europeos sin contar con la autorización previa del Gobierno, con quien mantiene una creciente disputa en relación con las últimas elecciones parlamentarias, que dieron la victoria nuevamente a Sueño Georgiano con un estrecho margen de votos.

Este mismo viernes, Zurabishvili ha vuelto a asegurar que no tiene intención alguna de abandonar el cargo independientemente del resultado de la votación prevista para este sábado y a pesar de que su mandato finaliza el próximo miércoles, según la legislación del país.

En este sentido, ha aclarado que únicamente dejará de ser presidenta una vez finalice el límite legal para permanecer en el cargo y "siempre y cuando se proclame un presidente ante un Parlamento legítimo". Así, ha explicado que la actual composición de la Cámara Baja es "ilegítima" dado que parte de los resultados de las elecciones "fraudulentas" de octubre.

"Si el Parlamento no es legítimo, si no ha sido conformado de acuerdo a la Constitución, si los resultados de las elecciones no son legítimos... Entonces el presidente no será tampoco legítimo, incluso si es investido", ha recordado, no sin antes admitir que "carece en realidad de poder". "No tendré elpoder, pero seguiré representado la legitimidad, que sigo teniendo no solo porque fui elegida sino también porque cuento con el apoyo en las calles", ha aseverado.

No obstante, ha señalado que es Sueño Georgiano el que "controla todas las instituciones y servicios del país, así como la economía". "Es una autocracia y considero que mi deber es seguir poniendo en marcha lo que esté ne mi mano para apoyar a la gente", ha sostenido.

VOTO INDIRECTO

La última reforma de la legislación electoral pone fin al sufragio directo para elegir al próximo presidente y apuesta por la composición de un organismo electoral formado por 300 electores que serán los que finalmente emitan su voto

Este Colegio Electoral estará formado por 300 personas entre las cuales se encontrarán todos los diputados del Parlamento y los representantes de las regiones de Ayaria y Abjasia, región esta última a la que el Gobierno georgiano sigue considerando parte de su territorio a pesar de ser independiente 'de facto'.

Entre los miembros del Colegio Electoral habrá 150 diputados, mientras que los otros 150 electores serán elegidos entre los representantes de los gobiernos locales previo nombramiento por parte de sus respectivos partidos políticos y teniendo en cuenta su representación de acuerdo con los resultados electorales de las elecciones de 2021. Además, Abjasia contará con 21 representantes de su Consejo Supremo en el exilio.

Así, está previsto que el Parlamento realice este sábado la votación, con la vista puesta en que el sucesor de Zurabishvili jure el cargo el próximo 29 de diciembre. Esto implica que por primera vez, el presidente de Georgia no será elegido por sufragio directo por parte de la población.

No obstante, todo apunta a que unos 60 diputados de la oposición --de un total de 180 escaños-- no participarán en la votación tras llamar al boicot debido a que no reconocen la actual composición de la Cámara.