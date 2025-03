Belichick, leyenda de NFL de 72 años , niega llegar al fútbol colegial para retirarse

Redacción Deportes, 12 dic (EFE).- Bill Belichick, leyenda de la NFL de 72 años que ganó seis Super Bowls como entrenador en jefe de New England Patriots, afirmó este jueves que no fichó como coach con los North Carolina Tar Heels (UNC) del fútbol americano universitario para retirarse.

"Definitivamente no estoy aquí para irme del fútbol. Crecí en el fútbol americano universitario con mi padre como entrenador aquí, así que cuando era niño todo lo que sabía era fútbol americano universitario. Así que es genial volver a casa", dijo en su presentación el máximo ganador de Super Bowls como entrenador en jefe.

Belichick reconoció que fue determinante en su decisión la idea de seguir los pasos de su padre Steven, quien fue entrenador asistente en esta nueva institución.

"Yo era demasiado joven para recordar muchas cosas de Carolina, pero a medida que crecí escuchas la misma historia una y otra vez y aquí estoy, listo para enseñar, desarrollar y construir un programa para formar y desarrollar jóvenes atletas, hombres jóvenes, y prepararlos para su vida, ya sea en la NFL o profesionalmente", señaló.

En el momento más emotivo de su presentación Belichick mostró un suéter deportivo blanco de la década de 1950, en que su padre estuvo en este equipo.

El futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional, quien cumplirá 73 años en abril próximo, afirmó que no escoger el fútbol universitario no fue difícil, porque no lo ve como un trabajo.

"Sabes que cuando amas lo que haces, y mi padre me dijo esto, cuando amas lo que haces no es trabajo. Amo entrenar, amo la interacción con los jugadores, formar un equipo, planificar el juego, el juego en sí, que ya sabes, hay algunos buenos, hay algunos malos. Estoy ansioso de trabajar con jóvenes que tienen la energía, el entusiasmo para tener éxito", subrayó.

Bill Belichick estuvo 29 años como entrenador en jefe en la NFL.

Su carrera comenzó en los Cleveland Browns, con los que estuvo de 1991 a 1995, pero explotó los Patriots a partir del 2000 hasta el 2023, que fue su última campaña.

Sus logros con los Pats quedarán para la posteridad en la liga. En 24 años llevó al equipo a nueve Super Bowls, de los cuales ganó seis al lado de Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, que él reclutó en el Draft del año 2000.

Entre otros de sus récords están 31 victorias en playoffs y 13 apariciones en el juego de campeonato de la Conferencia Americana (AFC) de los cuales triunfó en nueve, además de 17 títulos de la división Este de la AFC.EFE