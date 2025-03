Álex Márquez: "La rivalidad entre Marc y Pecco será muy bonita"

Javier Peña

Madrid, 12 dic (EFE).- Álex Márquez (Cervera, 1996) disfruta de un pequeño descanso después de la temporada más larga de la historia de Moto GP. A pesar de haber logrado su mejor clasificación en el Mundial de pilotos reconoce no haber cumplido sus expectativas iniciales, aunque remarca que ha sido el año en el que más ha aprendido.

Con su hermano Marc en Ducati la próxima temporada, destaca que la rivalidad con Pecco Bagnaia será muy bonita y no habrá "pelea de gallos en el box". En su tercera temporada en Gresini, al que define como "familia", su objetivo es "disfrutar" y tras las primeras cuatro-cinco carreras verán donde se encuentran. En una larga conversación con EFE, el piloto habla de sus sensaciones al terminar la temporada, de su nuevo compañero Fermín Aldeguer y de la posibilidad de que su hermano se proclamé de nuevo Campeón del Mundo en un evento organizado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra actualmente después de terminar la temporada?

Respuesta: Bien, ya he recuperado un poco las fuerzas de final de temporada que fue dura con toda la gira asiática y ya más tranquila en casa.

Pregunta: Ha sido la temporada más larga hasta la fecha con 20 carreras ¿Cómo se gestiona ese aspecto a nivel mental?

Respuesta: No solo las carreras si no también las 'sprints'. Al final es tu trabajo y tienes que estar preparado para 18,20 o 22. Ha sido una temporada que en algún punto se ha hecho larga sobre todo en la segunda parte de la temporada que ha sido muy intensa, pero el físico ha sido importante.

Pregunta: Ha acabado en octavo lugar en el Mundial de Pilotos e incluso ha llegado a subir al podio ¿Qué balance hace de esta temporada?

Respuesta: Ha sido una temporada quizás peor de lo que se esperaba a principios de 2024. Las expectativas eran algo más altas, pero ha sido un año de mucho aprendizaje de cuando las cosas no van bien y cuando hay momentos que sufres, uno aprende. Esta experiencia va a hacer que tanto yo como el equipo crezca en 2025.

Pregunta: ¿Cuál ha sido su mejor y peor momento del año?

Respuesta: El mejor por supuesto que el podio con Marc en Alemania que fue muy especial para la familia y el peor la caída de Aragón que tuve un bajón las siguientes carreras y duro demasiado.

Pregunta: Su hermano Marc Márquez ha fichado por Ducati que a priori es la mejor moto, ¿Es el favorito para ganar el Mundial?

Respuesta: Siempre decimos que el favorito es el campeón. Es verdad que Jorge ha ido a Aprilia donde tenemos que ver que paso dan con la moto del año que viene, pero a priori será inferior que la Ducati. Los dos referentes que se quedan por experiencia y por moto son Marc y Pecco (Bagnaia) y estoy seguro que su rivalidad será muy bonita.

Pregunta: ¿Cómo cree que va a ser su relación con Pecco y cómo va a gestionar Ducati tener dos pesos pesados en el 'box'?

Respuesta: No habrá ningún problema. Ductai tiene experiencia suficiente en estos aspectos. Los dos son grandísimos campeones y creo que no habrá problema ni pelea de gallos dentro del box.

Pregunta: Su nuevo compañero es Fermín Aldeguer ¿Cómo le ve como piloto?

Respuesta: Fermín es un chico muy joven que llega a la categoría con mucha hambre y con expectativas altas. Cuando te ficha una marca como Ducati sientes presión por hacerlo bien. Es un talento de futuro del que voy a aprender de su juventud e intentar dar lo máximo para que de alguna manera nos podamos dar motivación uno al otro.

Pregunta: Será la primera temporada de Aldeguer en Moto GP ¿Qué consejo le daría?

Respuesta: Que vaya lento y que respete a los mayores (risas). Tiene que disfrutar del primer año. Es verdad que tiene una moto en la máxima categoría, pero no tiene presión de hacer un resultado al 100% y tendrá esa tranquilidad para poder trabajar bien.

Pregunta: ¿Qué objetivo se ha propuesto para el año 2025?

Respuesta: Disfrutar porque cuando he disfrutado encima de la moto en 2024 he ido bien. Aun es muy pronto para marcarme un objetivo porque tenemos que ver como mejoran las otras marcas y a partir de las primeras 4-5 carreras veremos donde estamos.

Pregunta: ¿Se pueda soñar con la primera victoria?

Respuesta: Ojalá porque tengo esa espinita de haberla conseguido en 'sprint', pero no en carrera larga donde se me escapo el año pasado en Malasia y este año estuvimos cerca en Alemania. No es algo que me diga que tengo que conseguir si o si sino que es consecuencia de muchas cosas que has hecho bien.

Pregunta: ¿Como definiría su equipo Gresini?

Respuesta: Llevo dos temporadas y desde el primer dia me sentí muy a gusto y eso hace que vayas a las carreras de otra manera estando así. Los definiría como una familia más que como un equipo y eso es lo que más me llena para seguir con motivación. EFE

