Zalando comprará por unos 1.100 millones a su rival alemán About You

La tienda alemana de moda 'online' Zalando ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% del capital de la minorista germana About You a un precio de 6,50 euros por acción, lo que supone una valoración de algo más de 1.100 millones de euros.

El precio de la oferta de Zalando representa una prima del 66,6% respecto del marcado por las acciones de About You al cierre de la sesión de ayer. Los títulos de esta compañía subían este miércoles un 63%, mientras que los de Zalando se dejaban más de un 5%.

El consejo de administración y el consejo de supervisión de About You tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta una vez revisado el documento al respecto que publicará Zalando. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Los principales accionistas de About You, incluyendo Otto Group, Otto Family, Heartland y la dirección de About You, han llegado a acuerdos vinculantes para vender sus acciones en la firma, que representan alrededor del 73% del capital social de About You, mediante la aceptación de la oferta pública o por separado, a Zalando.

Asimismo, los tres fundadores y miembros de la junta directiva de About You, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese, se comprometen a aceptar la oferta y continuar en sus funciones actuales.

Zalando ha destacado que las operaciones de About You añaden escala y capacidades complementarias, y también encajan en la estrategia de la compañía para construir un ecosistema paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida en torno a dos vectores de crecimiento, B2C y B2B.

Asimismo, considera que la transacción conlleva atractivas oportunidades de creación de valor y, a largo plazo, Zalando apunta a sinergias en el EBIT del grupo, de alrededor de 100 millones de euros al año.

De este modo, Zalando ha confirmado sus perspectivas a medio plazo también para el grupo combinado y confía en que, incluido About You, aumente el GMV y los ingresos hasta 2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta a cinco años de entre el 5% y el 10%.

La empresa combinada espera un margen EBIT ajustado en 2028 en el rango del 6% al 8%, lo que generará un aumento significativo en el beneficio absoluto al crear un grupo combinado a mayor escala.

"Estoy entusiasmado de cómo juntos podremos cubrir una mayor porción del mercado de la moda y el estilo de vida", dijo Robert Gentz, codirector ejecutivo y cofundador de Zalando.

"Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos negocios B2C distintos e independientes que atienden las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de los negocios B2B se alinearán perfectamente para ofrecer una oferta integral y optimizada para los clientes en logística, software y servicios", añadió Tarek Müller, cofundador y co-consejero delegado de About You.