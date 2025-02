Edurne nos cuenta cómo serán sus primeras Navidades familiares en Italia con David de Gea y la pequeña Yanay

A caballo entre Florencia y Madrid desde que su marido, el futbolista David de Gea, fichó este verano por la Fiorentina, Edurne ha regresado a nuestro país para asistir a la segunda gala benéfica de Equal de Spotify para recaudar fondos a favor de las mujeres que trabajan en la industria musical, en la que ha coincidido con otras artistas como Aitana, Mafalda, Leire Martínez, Rozalén o Amaral.

Triunfando con su versión del 'Burrito sabanero' con David Bisbal, la cantante -con un conjunto blanco y negro de pantalón fluido y chaqueta cropped- ha deslumbrado con su nuevo look, con una media melena cobriza con flequillo con la que ha dejado atrás el rubio platino que ha lucido desde que saltó a la fama con 'Operación Triunfo' hace ya dos décadas.

"Soy fan absoluta de Bisbal, y teniéndolo como compañero digo, esto no puede faltar, así que le pillé por banda, digo, David, 'vamos a hacer el burrito', y él es que es maravilloso, él es un amor. Ha sido un descubrimiento, yo a David le conocía, pero lo típico de hola, qué tal, adiós, o sea, nunca había podido compartir tanto tiempo con él. Yo ya sabía que era una persona maravillosa, como artista es impecable, pero como persona es de otro mundo, y es verdad que poder corroborarlo ahora estando con él, ha sido increíble, muy buen compañero, súper generoso, y ya tengo como persona, es increíble" nos ha contado, revelando así como surgió su colaboración en el famoso villancico que ya se ha convertido en viral.

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y, como reconoce Edurne, este año serán muy especiales para ella ahora que su hija Yanay está a punto de cumplir 3 años: "Estoy disfrutándolo a través de sus ojos y es maravillos. Nos vamos a Florencia, me voy allí un par de semanas a pasarlas allí con nuestra peque y todo, o sea que, primeras navidades en Italia y con muchas ganas. Mucho panettone, me voy a hinchar, y además vienen mis padres, mi hermano, mi abuela... Me llevo a todo el mundo. Sabéis que soy muy familiar y me gusta disfrutar de estas fechas en familia, y como David tiene que trabajar pues nos trasladamos todos para allá" apunta ilusionada.

Y es que como asegura, se ha adaptado completamente a este ritmo frenético que lleva entre Italia, donde está su marido, y Madrid, donde tiene su trabajo. "Nos vemos muchísimo, las agendas se cuadran y son dos horas de avión, así que voy y vengo muchísimo" desvela, presumiendo de que De Gea es un "padrazo" de los que "se entrega y disfruta mucho" con su hija.

Entre los deseos que tiene para 2025, ¿está ampliar la familia y dar un hermanito a la pequeña Yanay? Como confiesa, "lo hemos pensado porque yo soy muy familiar y no me gustaría que fuera hija única, pero de momento, con tanto proyecto y como estamos, es complicado, pero bueno, ya veremos más adelante". "Estoy viviendo un gan momento, estoy súper agradecida de todas las cosas que estoy viviendo, me están pasando musicalmente, en la tele y demás, o sea, que estoy en un momento muy, muy bonito" reconoce.