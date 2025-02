Ana Rosa Quintana nos cuenta sus planes para esta Navidad. ¿Le gustaría ser abuela en 2025?

Un año más, Ana Rosa Quintana se convierte en una de las protagonistas de la Gala Forbes que reconoce a las 100 mujeres más influyentes de nuestro país en 2024. Y en esta ocasión es más especial si cabe todavía, ya que su compañera, socia en la productora 'Unicorn' y 'hermana' -como la llama por la especial relación que tienen- Chelo Montesinos, también irrumpe en el ranking elaborado por la prestigiosa revista.

Un evento en el que la presentadora de 'TardeAR', radiante con un llamativo traje de pantalón de estampado de leopardo, se ha reencontrado públicamente con Susanna Griso, con la que ha compartido confidencias presumiendo de su amistad al margen de la rivalidad que han tenido durante años por convertirse en la 'reina' de las mañanas relevisivas.

"Nosotras nunca hemos tenido guerra. Susanna y yo hemos sido amigas y seguimos siendo. Para mí ha sido una compañera que hemos trabajado muchos años juntas y luego sigue siéndolo. Es decir, que nos llamamos, nos escribimos y estamos en contacto" nos ha contado con una sonrisa, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de enfrentamiento que les perseguían cuando competían por la audiencia con 'El programa de Ana Rosa' y 'Espejo Público'.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y deseando tomarse un merecido descanso después de unos meses muy intensos a nivel informativo, Ana Rosa nos ha contado que este año sus planes pasan por disfrutar de las fiestas "en familia y tranquilito, reunirnos todos. Son fechas, la cena de Nochebuena, el día de Navidad, por lo menos para nosotros, de hacer familia". "Y si podemos perdernos para Fin de Año" confiesa, dejando entrever que quizás haga un viaje con su marido, Juan Muñoz.

"Bastante tenemos con lo que hay. Yo con sobrevivir tengo bastante" confiesa cuando le preguntamos por su lista de deseos para 2025, bromeando con que su único propósito para el año nuevo es "enterarme un poco de cómo va la Inteligencia Artificial".

No está el de ser abuela, ya que como reconoce con sinceridad todavía ve a sus hijos -incluido el mayor, Álvaro Rojo, de 38 años- demasiado jóvenes para ser padres: "Yo siempre lo he dicho, me encantaría, pero ya se va a pasar un poco, la verdad. Y luego tengo todavía pequeños, o sea que... Para mí es pequeño el mayor, imagínate los otros, que todavía tienen 20, les tengo en casa y estudiando. Y que dure porque me encanta".

La que sí se ha convertido en madre hace unos días es Alejandra Rubio, a la que Ana Rosa no ha felicitado personalmente "porque colabora por la mañana y no coincidimos nunca" y a la que asegura que no es quien de dar ningún consejo. "Yo no me atrevo a darle consejos. Hace tantos años que fui mamá primeriza... Pero yo creo que esto es algo natural y al final te sale solo, ¿no? Hay un instinto, es verdad" afirma.

Por último, la presentadora se ha pronunciado sobre la entrevista de Bárbara Rey hablando como nunca sobre su relación con el Rey Juan Carlos y confirmando que chantajeó al Emérito después de años negándolo: "Lleva toda la vida hablando, a mí no me ha sorprendido absolutamente nada. Es verdad que hay muchas versiones, pero ya la lleva contando toda la vida, siempre ha ido soltando cosas, aunque ahora entra en detalles y ha contado cosas íntimas que tienen también valor. Ha sido absolutamente hipnótico, de no poder quitarle los ojos de la pantalla" asegura.