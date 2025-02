Alejandro Blanco: "Ningún éxito se consigue si no se idealiza, se reflexiona, se sueña y se trabaja juntos"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha subrayado este miércoles que "ninguno de los éxitos" conseguidos "a lo largo de la historia" en los Juegos "se puede conseguir si no se piensa, se idealiza, se reflexiona, se sueña y se trabaja juntos", durante la XIX Gala del COE celebrada en Madrid.

"Si somos capaces de lo que vemos aquí, vemos a deportes y a deportistas, entrenadores, clubes, federaciones, vemos a familias, vemos a empresas, medios de comunicación, está el Gobierno, está el COI... Ninguno de los éxitos que se han conseguido, que habéis conseguido a lo largo de la historia, se puede conseguir si no se piensa, se idealiza, se reflexiona, se sueña y se trabaja juntos", comentó Blanco en su discurso desde el Auditorio Goyeneche ante multitud de autoridades.

"Esa es una gran reflexión que el deporte tiene que hacer a todo el mundo, a toda la sociedad española y del mundo", apostilló el máximo dirigente del COE justo antes de entregar a Thomas Bach, presidente del COI, una distinción que correspondía la Orden Olímpica recibida por él.

"Espero que la tengas en el sitio más querido de tu casa porque en esa medalla va nuestro compromiso contigo, nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho, nuestro apoyo a todas aquellas iniciativas que has tomado; pero sobre todo, querido Thomas, el cariño eterno. Gracias de corazón, te lo entrego delante de todos los deportistas, delante del presidente del Gobierno y delante de toda esta gran familia", agregó.

Además, Blanco aludió de soslayo a sus intentos de convencer al COI para que conceda a Madrid la organización de unos futuros JJ.OO. "Voy a intentar que cuando yo diga 'blanco', ellos puedan decir también 'blanco'. Es un reto difícil, pero voy a ver si lo consigo", recalcó.

"Es el año 2024, año olímpico, y además no solo es único y especial por lo que aquí vamos a hacer, sino porque este año hemos cumplido dos objetivos y dos sueños. Uno es la creación de la Universidad UCAM-COE, que será una referencia mundial en la formación de los deportistas, y el otro es la firma del convenio con el Ministerio de Defensa para tener plazas para nuestros deportistas y poder asegurar un futuro", recordó.

Luego describió esta gala como "una gran oportunidad para ser feliz y demostrar esa felicidad, y quizá también sea un momento para imaginar un lienzo en el que cada uno imprimirá sus sensaciones y al acabar nos lo llevaremos como el mejor recuerdo de nuestra vida a nuestra casa". "Porque hoy rendimos un homenaje a los medallistas de París, que representan a los 383 deportistas, 190 hombres, 193 mujeres. La desigualdad es imposible, pero también representan a todos aquellos que han querido ir, han conseguido la clasificación y que se han dejado la vida por intentarlo. Todos merecéis nuestro aplauso, porque todos lo habéis hecho verdaderamente sensacional", apuntó al empezar su discurso.

"Hay unas palabras del abanderado Marcus Cooper, que leí el otro día y que me encantaron, que es que París fue un éxito y la mayoría de los deportistas tienen que sentirse muy contentos. Querido Marcus, yo creo que todos tienen que sentirse muy contentos. Hoy recibís un reconocimiento y, sin ninguna duda, pasaréis a escribir vuestro nombre en las páginas más brillantes de la historia de España", aseveró.

"La historia la hacemos los pueblos en el día a día, pero vosotros habéis conseguido ser actores y espectadores de esa historia. Y me explico, espectadores antes de competir, cuando erais jóvenes, actores en la etapa de competición y actores y espectadores cuando termina esa etapa. Hemos visto aquí, precisamente a grandes glorias del deporte español, que pasado el tiempo se les sigue reconociendo y aplaudiendo, porque al final, a través de los éxitos y cuando hablamos con palabras mayores de leyendas, yo creo que tenemos que responder siempre a dos preguntas. ¿Qué sois y por qué sois lo que sois?", reflexionó.

"'Qué sois' es más sencillo. Personas, personas deportistas, capaces de soñar y de alcanzar los sueños que los humanos jamás podemos imaginar, que es la gloria olímpica. La segunda es un poco más complicada. 'Por qué sois lo que sois'... Pues por vuestros valores y vuestro espíritu. Valores y espíritu que demostráis en cada competición, en cada entrenamiento, en el día a día, en donde siempre honráis a vuestras familias y a vuestros orígenes", argumentó.

"Distinguís a vuestros entrenadores y a vuestros clubes, engrandecéis a vuestro deporte, magnificáis el trabajo de las excelentes federaciones españolas y elogiáis a todos aquellos que os han ayudado a recorrer el camino, los que nunca suben al podio, los que siempre están y los que sin ellos no se alcanzaría nada. Pero además, permitidme que hoy ponga en valor algo para mí mucho más importante. Con vuestros éxitos, a veces no se valora o a veces no se dice, sois capaces de enaltecer, idealizar, ennoblecer, calar, donar y unir a toda la sociedad española. Sois los mejores representantes a nivel mundial de la España competitiva, integradora, igualitaria y sin complejos. Y es muy importante reflejar esto delante del presidente del Gobierno", se refirió a Pedro Sánchez.

"Querido presidente, gracias por estar aquí. Gracias por mantenerte en forma, pero sobre todo gracias por apoyar siempre al deporte y a los deportistas, por hacer un seguimiento continuo del deporte y por estar preocupado por el futuro del deporte. Preocupado por el futuro del deporte enlazado con la España que tú idealizas en los próximos 50 años", afirmó.

"En ese futuro, sin ninguna duda, el deporte tiene mucho que decir y en ese futuro el modelo que te vamos a presentar, dándote todo nuestro apoyo, será muy importante. El deporte es un todo y afecta a toda la sociedad", concluyó Blanco en presencia de los propios Bach y Sánchez.