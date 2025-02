Eddy Merckx, tras romperse la cadera en bici: "La próxima vez entrenaré con ruedines"

Bruselas, 10 dic (EFE).- El cinco veces campeón del Tour de Francia Eddy Merckx, leyenda viva del ciclismo belga, reaccionó con humor al anunciar que se encuentra bien tras haberse roto la cadera montando en bicicleta y apuntó que la próxima ocasión en que se monte en bici usará 'ruedines' laterales.

"La próxima vez entrenaré con ruedines", dijo hoy al diario flamenco Nieuwsblad el exciclista, de 79 años.

"El caníbal" fue operado este miércoles tras sufrir una caída el lunes cuando montaba en bicicleta, que le ocasionó una fractura de cadera.

Merckx fue atendido en el hospital de Herentals, el mismo donde también fue tratado el vigente campeón olímpico en contrarreloj y en ruta, Remco Evenepoel, tras chocar entrenando con la puerta de una furgoneta de la empresa belga de correos Bpost.

"No iba rápido, el camino estaba resbaladizo. Y de repente, me caí en un paso a nivel. No sé muy bien cómo sucedió, pero de pronto me encontré en el suelo. Tan estúpido. Caí directamente sobre mi cadera derecha. Supe de inmediato que me había roto algo", agregó Merckx.

"Me duele mucho, demonios, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que tuve mucha suerte", agregó el exciclista, quien celebró no obstante que no viniera ningún tren durante su percance porque estuvo ahí "un rato" hasta que algunos transeúntes acudieron a ayudarle. EFE