Luis Enrique ante la sequía goleadora del PSG: "Solo queda insistir, insistir e insistir"

París, 9 dic (EFE).- Luis Enrique afirmó que "no existen fórmulas mágicas" para acabar con la sequía goleadora de su equipo, que este martes se juega una de sus últimas balas europeas contra el Salzburgo, y apostó por seguir creando ocasiones: "insistir, insistir e insistir".

"Solo podemos generar más ocasiones que el rival y que nos generen menos oportunidades. En esas facetas tenemos muy buenos números y es lo que te hace que tengas más opciones de ganar. Luego, que estés mejor en efectividad, forma parte del fútbol. Solo podemos insistir, insistir e insistir", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo en Austria.

Pese a que consideró el duelo como "vital" y reconoció que existe el riesgo de que sus jugadores puedan afrontarlo con cierta aprensión, porque en caso de derrota pueden quedar eliminados, aseguró que este tipo de duelos son "maravillosos".

"Tiene todos los ingredientes para alguien que entrena o juega en el PSG", dijo.

"Es un partido de una importancia vital, espero que a mi equipo no le afecte, cuando uno tiene partidos de este tipo puede verse afectado. Pero si me fijo en lo que hemos hecho estos partidos me gusta lo que veo, me da confianza, si estemos acertados de cara al gol ya veremos", señaló.

Reconoció que no será fácil ante un rival que también necesita los puntos lo que, dijo, puede dejarles más espacios en defensa si se lanzan también al ataque. EFE