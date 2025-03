Francisco Rivera desvela el sexo de su tercer hijo en común con Lourdes Montes

"Me hace ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más". Con este mensaje Lourdes Montes anunciaba en redes sociales el pasado septiembre que está embarazada de su tercer hijo junto a Francisco Rivera, y que pronto ampliarían la familia dando un hermanito muy deseado a Cayetana (25) -fruto del matrimonio del torero y Eugenia Martínez de Irujo-, Carmen (9) y el pequeño Curro (5).

Disfrutando de esta dulce espera, y ya superado el ecuador del embarazo, ha sido el hermano de Cayetano Rivera el que ha revelado cómo se encuentra su mujer y uno de sus secretos mejor guardados, el sexo del que será su cuarto hijo.

Lo ha hecho en el programa de TVE 'D'Corazón', donde además de confirmar con una gran sonrisa que "todo está perfecto" y Lourdes se encuentra "muy bien", ha anunciado que el nuevo miembro de su familia será un niño, por lo que tendrá la doble parejita: "Otro trianero al mundo. Es para Semana Santa" ha confesado, desvelando así que su nacimiento está previsto para mediados de abril.

Respecto a cómo se llamará el pequeño, Francisco ha reconocido con una sonrisa que "todavía estamos un poco indecisos así que no me voy a aventurar a decir nada porque no quiero meter la pata". Sin embargo, en su día la diseñadora de moda flamenca se sinceró con sus seguidores en Instagram y habló de los nombres que más le gustaban, revelando que si fuese niño barajaban "Marcos o Nicolás". Sin duda, una importante pista sobre la que el torero ha preferido no 'mojarse' por el momento, dejando en el aire que todavía no se han decidido.