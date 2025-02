Bill Belichick, el coach máximo ganador de Super Bowls, abre la puerta al fútbol colegial

Redacción Deportes, 9 dic (EFE).- Bill Belichick, el máximo ganador de Super Bowls como entrenador en jefe en la historia, aceptó este lunes que ante la falta de ofertas para dirigir en la NFL ha tenido pláticas para hacerse cargo de University of North Carolina (UNC) del fútbol americano colegial.

"Ha sido un buen año para mí. He aprendido mucho del fútbol universitario. He tenido la oportunidad de hablar con el rector Roberts y hemos tenido un par de buenos acercamientos. Ya veremos cómo va", dijo el coach, ganador de seis trofeos Vince Lombardi con New England Patriots, a través de 'The Pat McAfee Show'.

Belichick reconoció que ha tenido puntos de coincidencia con Lee Roberts, rector de UNC respecto a la visión sobre tener programa que sirva como un camino más directo para llevar talento a la NFL.

"Si estuviera en un programa universitario, éste sería una vía de acceso a la NFL para los jugadores que tuvieran la capacidad de jugar ahí. Sería un programa profesional: entrenamiento, nutrición, esquemas, técnicas que se transferirían a la NFL. Básicamente sería un programa de la NFL a nivel universitario", explicó el futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

El entrenador de 72 años es un histórico en la NFL luego de los 24 años en los que estuvo al frente de los Patriots, equipo en el que seleccionó a Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, junto al que obtuvo triunfos en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII.

A principios de este año, Belichick, en mutuo acuerdo con Robert Kraft, dueño de los Patriots, decidieron que era tiempo de dejar el cargo en el que fue sustituido por Jerod Mayo, uno de sus asistentes.

Entre los récords que dejó el coach en su paso por los Cleveland Browns, a los que dirigió entre 1991 y 1995, y los Patriots, 2000-2023, están 333 victorias, 178 derrotas en 29 temporadas, seis triunfos en nueve Super Bowls, nueve campeonatos de Conferencia Americana (AFC) y 17 títulos de la división Este de la AFC. EFE