Familia de "preso político" venezolano exige fe de vida del reo tras intento de suicidio

Caracas, 8 dic (EFE).- Mónica Sánchez, hermana del considerado "preso político" Carlos Valecillo, exigió este domingo una fe de vida de su familiar luego de que varias ONG venezolanas reportaran que el detenido intentó suicidarse en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

"Lo único que estamos pidiendo es una fe de vida de mi hermano, su liberación, es inocente, no es terrorista", señaló Sánchez en un video compartido en X por el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado.

Agregó que desde las 11.00 hora local (15.00 GMT), ella y otros familiares se encuentran a las afueras de la cárcel de Tocorón y, hasta el momento, no han podido verlo directamente para comprobar su estado de salud.

"Solo nos dejaron pasar y el subdirector me dijo que él estaba vivo, que está bien, pero no me lo dejaron ver, necesito saber si mi hermano está bien, necesito verlo", apostilló.

Sánchez sostuvo que recibió la información de que para poder ver a su hermano en la cárcel necesita "una orden de Presidencia".

La madre de Valecillo, Isabel Ramírez, pidió que se emita esta orden para poder visitar a su hijo, en un video compartido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en X.

"Ya varias veces me ha dicho que quiere acabar con su vida y hoy, triste y es lamentable, trató de suicidarse (...) y yo les pido, le pido a usted señor presidente (Nicolás) Maduro que usted me de la orden para poder entrar al penal a ver a mi hijo", indicó Ramírez.

La madre insistió en que su hijo es inocente, por lo que pidió al mandatario ponerse "la mano en el corazón como padre de familia" para darle la libertad a Valecillo.

Este domingo, el Comité informó, después de que se publicaran varios menajes en redes confirmando que el hombre se había quitado la vida, que lo intentó durante la madrugada, pero que fue auxiliado por un compañero de celda y llevado, posteriormente, a la enfermería de la prisión para ser atendido.

El viernes, la líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado pidió el "traslado de urgencia" de este preso, de 34 años de edad, a un centro de salud por presentar -según la antichavista- "abscesos en el rostro", que le han causado "deformaciones y fiebre".

La exdiputada dijo, en X, que Valecillo "fue secuestrado" en Caracas el pasado 29 de julio, "cuando llevaba en su taxi a una vecina a comprar medicinas", en el contexto de las protestas poselectorales contra el resultado oficial de las presidenciales, que dio una cuestionada reelección a Maduro.

Además, Machado compartió una imagen de una carta que -aseguró- fue escrita por del detenido, en la que se despide de su familia a través de la misiva.

"No aguanto más esta situación, me despido de toda mi familia (...) y desde el cielo los cuidaré", dice el escrito, según la foto compartida.

Tras las presidenciales, la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude en el resultado oficial, lo que derivó en protestas contra la cuestionada victoria y, en este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía acusa de "terroristas" y de causar "violencia" y "vandalismo".

Según la ONG Foro Penal, hay, al menos, 1.905 "presos políticos" en el país -la gran mayoría detenidos tras las elecciones-, después de que una pequeña parte fueran liberados, con medidas cautelares y sin libertad plena. EFE

