El estadounidense Richardson Hitchins se corona campeón wélter ligero de la FIB

San Juan, 7 dic (EFE).- El estadounidense Richardson Hitchins arrebató este sábado al australiano Liam Paro el título del campeonato wélter ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) por decisión dividida de los jueces en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Hitchins, de 27 años, obtuvo el título de las 140 libras (64 kilos) al dominar las tarjetas de los jueces por 116-112, 116-112 y 111-117.

El púgil estadounidense se adjudicó el título que Paro conquistó el 24 de junio al destronar al puertorriqueño Subriel Matías por decisión unánime.

La pelea entre Hitchins y Paro fue una bastante balanceada, pero Hitchins dominó al australiano con jabs efectivos a su rostro, así como con buenas combinaciones que pusieron en jaque al ahora excampeón.

Tras la victoria, Hitchins dijo que espera enfrentar al púgil de origen hondureño Teófimo López, actual campeón mundial de peso wélter ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Yo no me merezco estar en el cuadrilátero si no es con el mejor", dijo Hitchins, quien con su triunfo de este sábado extendió su invicto a combates (19-0), mientras que Paro sufrió su primera derrota (25-1).

El combate entre Hitchins y Paro fue la estelar de una cartelera de este sábado en San Juan.

En otra pelea por título, el puertorriqueño Henry Lebrón (20-0) venció por decisión unánime en diez asaltos a su compatriota Christopher 'Pitufo' Díaz (19-5).

De esta manera le arrebató el cetro súper pluma de la Organización Norteamericana de la OMB y Latino de la FIB, que estaban vacantes.

El púgil boricua Yankiel Rivera (7-0) noqueó a Ángel González en el cuarto asalto de un combate pactado en las 112 libras (51 kilos) y retener sus títulos continentales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la OMB y agregó el cinto Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). EFE

(foto)