El PT de Lula elegirá a su nueva cúpula directiva el próximo 6 de julio

Brasilia, 7 dic (EFE).- El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegirá a su nueva cúpula directiva en unas elecciones el 6 de julio del próximo año, informó este sábado la formación progresista.

La dirección del PT se reunió este sábado en Brasilia y aprobó "una resolución con el calendario y las directrices para la realización del proceso electoral" en el que renovará los órganos de decisión del partido en las esferas municipal, regional y nacional.

La fecha elegida, el 6 de julio de 2025, coincidirá con el tercer año de mandato de Lula y cuando faltarán un año y pocos meses para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el líder progresista puede intentar la reelección.

"Lo más importante de ese proceso electoral es la construcción de un programa para el PT, de una acción programática para conducir el partido en los próximos cuatro años", dijo la actual presidenta de la sigla, la diputada Gleisi Hoffmann, en una rueda de prensa.

Hoffmann termina su mandato al frente del PT el año que viene y afirmó que lo ejercerá hasta el final, en medio de los rumores de la prensa local sobre su posible nombramiento como ministra en el Gobierno de Lula.

"Me comprometí con el presidente (Lula) a dirigir el partido hasta el final de mi mandato y a hacer la sucesión. Ese es el compromiso que adquirí con él. Nunca me habló de un ministerio, así que eso es algo que no existe", garantizó.

Para Hoffmann, el próximo presidente del PT tiene la misión de reconectar al PT "con las bases" y "discutir con las personas sobre derechos y avances".

El partido, que Lula fundó en 1980 junto con un grupo de intelectuales y militantes de izquierda, viene de un mal resultado en las elecciones municipales de octubre pasado, en las que cedió terreno frente a las formaciones de derecha y centroderecha. EFE