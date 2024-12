María José Suárez e Iker Casillas, sus diferentes versiones tras ser pillados en actitud cariñosa

Pareja bomba la que lleva la revista 'Semana' este miércoles a su portada, María José Suárez e Iker Casillas. La modelo y el exfutbolista han sido sorprendidos compartiendo cena en actitud cómplice y cariñosa por las calles de Madrid, y los rumores de relación viendo su cercanía no han tardado en surgir. Un encuentro en el que la ex de Álvaro Muñoz Escassi se mostró de lo más sonriente y relajada al lado del exmarido de Sara Carbonero, y que habría tenido lugar este fin de semana. "No es la primera vez que quedan, pero sí la primera que se les ha podido fotografiar" aseguraba Jorge Borrajo, director de la publicación, en 'TardeAR'.

Al margen de que son dos de los rostros más populares de nuestro país y dos de nuestros 'solteros de oro' más atractivos y codiciados, si algo ha impactado de este posible idilio es la paradoja que se crearía si finalmente lo suyo se afianzase. Y es que mientras María José es una de las mejores amigas de Eva González -que mantuvo una mediática relación con Casillas entre 2005 y 2008-, el exportero del Real Madrid es a su vez íntimo de Feliciano López, novio de la que fuera Miss España 1996 durante 4 años.

Minutos después de que 'Semana' adelantase su portada, los protagonistas reaccionaban -de manera muy diferente- a los rumores de romance. Suárez lo hacía en directo en 'Y ahora Sonsoles' por videollamada y, tranquila y con una sonrisa, confesaba que "nos estamos conociendo, pero quiero que todo fluya con calma", dejando entrever que está ilusionada con Iker.

Él, mientras tanto, ha tirado de 'X' (antiguo 'Twitter') para negar la mayor y dejar claro que lo único que le une a la ex de Escassi es una amistad: "Que aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel. Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor" ha sentenciado rotundo, desmintiendo así lo que la modelo confirmaba poco antes.