Macron pide a diputados en Francia rechazar moción de censura y no derrocar al gobierno

(Bloomberg) -- El presidente Emmanuel Macron pidió a los legisladores franceses que dejaran a un lado su ambición personal y rechazaran una votación que derribaría al gobierno y sumiría al país en la confusión política.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen y su partido Agrupación Nacional han prometido apoyar el miércoles una moción de censura presentada por una coalición de izquierda, moción que será aprobada si cuenta con el respaldo de ambos grupos.

La Agrupación Nacional se convirtió en el partido más grande en la Cámara Baja del parlamento en unas elecciones anticipadas en junio, transformando a Le Pen en el agente de poder más influyente de París. Pero Macron expresó su confianza en que los políticos den un paso atrás.

“La única pregunta que los políticos de hoy deben hacerse es cómo pueden ser útiles al país y al pueblo francés”, dijo Macron a los periodistas el martes durante un viaje a Arabia Saudita. “No cómo pueden ser útiles a sus propias ambiciones o a sus propios intereses”.

El presidente dijo en Riad que para el partido de Le Pen apoyar la moción de censura “sería un voto de cinismo insoportable”, y añadió que “no puedo creer que voten a favor”.

Los legisladores comenzarán a debatir las mociones el miércoles a las 16:00 horas en París, y la votación comenzará poco después.

El primer ministro, Michel Barnier, también habló de la posibilidad de que la moción de censura no sea aprobada.

“Creo que es posible que haya un reflejo de responsabilidad”, dijo Barnier en la televisión francesa el martes. “Creo que el interés superior del país, el bien común, el interés nacional, significan algo”.

El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, afirmó el miércoles en la radio France Inter que los comentarios de Macron y Barnier “demuestran que están totalmente fuera de contacto con lo que ocurre en el país, que son totalmente sordos al sufrimiento de los franceses”.

“Votaremos a favor de la moción de censura”, añadió.

Las dificultades políticas comenzaron después de que Macron convocara elecciones anticipadas tras ser derrotado en las elecciones europeas. Eso dejó a la Cámara Baja dividida en tres bloques ferozmente opuestos: un centro disminuido que apoyaba al presidente, una alianza de izquierda y una extrema derecha fortalecida liderada por Le Pen. Sin coalición posible, Macron nombró a Barnier primer ministro en septiembre con la misión principal de poner en orden las desordenadas finanzas francesas.

Barnier utilizó el lunes un mecanismo constitucional para forzar la aprobación de un impopular proyecto de ley presupuestaria, lo que llevó a la Agrupación Nacional y a la coalición de izquierda a pedir el voto de censura. Le Pen siguió adelante con la moción incluso después de que Barnier se sometiera a casi todas las demandas de la Agrupación Nacional para cambiar la legislación presupuestaria.

Si el gobierno se derrumbara el miércoles, subrayaría el poder adquirido por Le Pen desde que Macron convocó las elecciones por sorpresa en junio. También marcaría el mandato más corto de un primer ministro desde la fundación de la V República francesa en 1958.

El caos político ha llevado a los inversionistas en bonos a castigar la deuda soberana de Francia en relación con sus homólogos, empujando los costos de endeudamiento en un momento dado la semana pasada hasta igualar los de Grecia y llevando a Barnier a advertir de una “tormenta” en los mercados financieros si es destituido del poder.

Los inversores se han inquietado durante meses por las dificultades políticas de Francia, justo cuando el gobierno ha estado intentando impulsar medidas que reduzcan su inmanejable déficit. El proyecto de presupuesto presentado inicialmente por el gobierno de Barnier contenía €60.000 millones (US$63.100 millones) de alzas de impuestos y recortes de gastos que pretendían lograr un fuerte ajuste del déficit hasta el 5% de la producción económica en 2025 desde, el 6,1% estimado para este año.

Un colapso del gobierno tan cerca del final del año llevaría a Francia a un territorio desconocido. La administración saliente, actuando en calidad de interina, podría recurrir a leyes de emergencia para recaudar impuestos y garantizar un nivel mínimo de gasto, pero el impacto económico y financiero es difícil de predecir.

El actual ministro de Hacienda, Antoine Armand, advirtió el martes que la legislación provisional aumentaría los impuestos a millones de hogares y bloquearía los aumentos de gasto previstos para algunas prioridades, como la seguridad y la agricultura.

